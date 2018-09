De strafste casanova's van onze planeet: "Hij sekste met 35.000 vrouwen" Joeri Vlemings

28 september 2018

18u09 1 Italië verloor deze week zijn strafste rokkenjager: Maurizio 'Zanza' Zanfanti. Hij zou 6.000 veroveringen het bed in gepraat hebben. Maar hij was lang niet de enige op onze aardbol die beweerde de grens met drie nullen al dan niet in veelvoud te hebben overschreden. Van Playboy-stichter Hugh Hefner, over charmezanger Julio Iglesias, tot de Cubaanse dictator Fidel Castro. Of: van 1.000 over 3.000 tot een duizelingwekkende 35.000 sekspartners. Vaak 'naar eigen zeggen', weliswaar. En ook vaak in tijden die zich afspeelden lang vóór de #MeToo-beweging.

Wie bijt hier beter de spits af tussen kerels met een buitengewone seksdrift dan mister Playboy himself? Gisteren was het een jaar geleden dat Hugh Hefner, oprichter van het fameuze blootblad Playboy, op 91-jarige leeftijd overleed. Hij maakte zich sterk vleselijk genot te hebben beleefd met meer dan duizend vrouwen. Tot aan zijn dood had Hefner, gehuld in zijn onafscheidelijke zijden pyjama, jeugdige schoonheden rondom zich fladderen op zijn beruchte Playboy Mansion in Californië. Hij kon ook wat sneller dan gemiddeld tellen, omdat hij niet afkerig stond tegenover seks met verscheidene partners tegelijk. Voor zover bekend, liet Hefner vier kinderen na.

Acteurs

Over naar de acteursgilde, die in deze materie hoog scoort. Neem Jack Nicholson. De ijzersterke Amerikaanse acteur zou het met zo'n 2.000 vrouwen "van elke wettelijk toegelaten leeftijd" gedaan hebben. Hij voegde er nog droogjes aan toe: "En met hun moeders soms". Intussen is Nicholson 81 en kan aangenomen worden dat 'Johnny' toch niet zo vaak meer komt piepen en het aantal minnaressen niet geweldig meer zal oplopen.

Nicholsons collega Warren Beatty is even oud en zit in hetzelfde schuitje. Een niet door hemzelf goedgekeurde biografie wil dat Beatty het aanlegde met zomaar eventjes 12.775 dames. Dat zou betekenen dat hij 35 jaar lang elke dag met iemand anders in bed heeft gelegen. Niet kwaad, maar Beatty zelf ontkent dat ten stelligste.

Dan liggen de kaarten voor Charlie Sheen, notoir druggebruiker maar daarbuiten ook acteur, helemaal anders. Hij kreeg tot nu 5.000 vrouwen zijn bed in, maar is amper 53 en heeft dus nog potentie om hogerop te klimmen - als dat al gewenst is. Een beroemde quote van hem: "Ik betaal geen prostituees voor seks, ik betaal ze om weg te gaan". Naast zijn grote appetijt voor vrouwen uit de seksindustrie, zou hij ook seksuele relaties aangeknoopt hebben met collega's Winona Ryder en Denise Richards. Met die laatste zéker: hij was met haar getrouwd en ze hebben samen twee dochters.

Andere celebs die er niet voor terugdeinzen al eens van bedpartner te switchen, zijn de bekende Britten Simon Cowell en Russel Brand. Die laatste wordt in verband gebracht met een duizendtal dames, onder wie beroemdheden als Kate Moss, Geri Halliwell, Courtney Love, en natuurlijk zijn ex-vrouw, Katie Perry. Simon Cowell zit, op zijn beurt, in de club van de 2.000, maar ook hij is met zijn 59 lentes in principe nog niet uitgeteld.

Rocksterren

Maar wie denkt aan mannen met honderden en zelfs duizenden sekspartners, denkt in de eerste plaats toch spontaan aan rocksterren. Aan iemand als opper-Rolling Stone Mick Jagger, bijvoorbeeld. 75 intussen, maar nog altijd stevig swingend. Hij kon al een geschatte 4.000 vrouwen verleiden tijdens zijn lange muziekcarrière. Onder hen naar verluidt bekende en knappe koppen, zoals die van Angelina Jolie, Uma Thurman, Farrah Fawcett én - volgens een hardnekkig gerucht - ook wijlen David Bowie.

Jagger moet het in dezen wel nipt afleggen tegen Gene Simmons. De wilde schattingen voor de bassist en frontman van Kiss, met zijn beroemde ellenlange tong en al even typerende schminkmasker, gaan richting 4.600 bedgasten. Iemand die hem er eens naar vroeg, kreeg als antwoord: "Velen onder hen hebben geen oog dicht gedaan". Simmons is inmiddels nog altijd getrouwd met de Canadese playmate Shannon Tweed. Samen hebben ze twee kinderen.

Aanleiding voor deze opsomming was een Italiaan. Hoe zit het nog met de zuiderse donjuans? Wel, daar springt vooral toch Julio Iglesias in het oog. De 75-jarige Spaanse charmezanger zou de lakens gedeeld hebben met zo'n 3.000 vrouwen. Zijn afgeborstelde en aantrekkelijke latinolook die hij decennialang wist te bewaren, is daar ongetwijfeld niet vreemd aan, net als dat zoetgevooisde stemgeluid van hem. Een aparte persoonlijkheid ook, die Julio. Hij was in zijn jonge jaren zowaar nog profkeeper bij Real Madrid en hij haalde zijn rechtendiploma. Als zanger verkocht hij dan weer meer dan 300 miljoen platen. Dat zijn er tienduizend keer meer dan het aantal vrouwen met wie hij zou hebben geslapen. Vandaag is zijn zoon Enrique bij het grote publiek bekender dan Julio Iglesias zelf.

Sporters

Julia Iglesias was dus nog doelman van Real Madrid, een mooi bruggetje naar de sportfiguren. Zij verschijnen minder frequent in de gespecialiseerde pers als onverbeterlijke casanova's. Dat heeft met hun leeftijd te maken: er zijn nu eenmaal maar 365 dagen in een jaar en actieve sportsterren zijn meestal twintigers of dertigers. Dat geeft hen minder tijd om hun 'palmares' te spijzen. In dit lijstje duikt wel de in 1999 overleden basketbalkampioen Wilt Chamberlain prominent op. Met een onwaarschijnlijk aantal van 20.000 veroveringen, bijeengesprokkeld in 40 jaar tijd. Wilt Chamberlain was duidelijk niet alleen een succesvol en energiek NBA-speler - én even een Harlem Globetrotters-ster - maar ook een niet te onderschatten versiertalent. Volgens zijn tweede autobiografie uit 1991 was hij sinds zijn vijftiende seksueel actief en lokte hij zo'n 20.000 vrouwen - gemiddeld meer dan één per dag - tussen zijn lakens. Een schandaal destijds, dat hij die bekentenis durfde neer te pennen.

Machthebbers

Rest nog één belangrijke categorie: de machthebbers. De Spaanse koning Juan Carlos (80) is zo'n don die zijn voornaam helemaal niet gestolen heeft. Hij zou, volgens een vorig jaar verschenen boek van een kolonel op rust, seksverslaafd zijn en er in een periode van 60 jaar bijna 5.000 minnaressen op nagehouden hebben. Actrices, zangeressen, prinsessen, maar ook ander - 'gewoon' - schoon volk. Enkele jaren eerder had nog een auteur al over 1.500 vrouwen geschreven. Juan Carlos' bekendste maîtresse zou wijlen prinses Diana geweest zijn.

Maar de meest geciteerde absolute numero uno in de rangschikking van mannen met de meeste sekspartners op hun actief, is de Cubaanse dictator Fidel Castro. De legende wil dat Fidel Castro, die 90 werd, meer dan veertig jaar lang tweemaal daags sekste: hij 'had' een vrouw voor de lunch én een voor het avondeten. In totaal sliep hij op die manier met maar liefst 35.000 vrouwen, volgens een Cubaanse ingewijde. Dat is meer dan een compleet, gemiddeld Vlaams dorp met alleen maar vrouwelijke inwoners. Het zou ook geleid hebben tot een groot aantal buitenechtelijke kinderen. Maar over al die vermeende seksuele uitspattingen repte Castro tijdens zijn soms drie uur lange speeches met geen woord. Hij nam zijn bedgeheimen bijna twee jaar geleden mee in zijn graf.