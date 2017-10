De stiefvader of een van de twee broers? Programma zoekt live uit wie meisje van elf jaar zwanger gemaakt heeft "Nieuw dieptepunt voor reality-tv" Sven Van Malderen

14u03

Bron: Daily Mail 0 Rv Links: Tanya Lushishin. Rechts: de drie 'verdachten'. Wie heeft een elfjarig meisje zwanger gemaakt: de stiefvader of een van haar twee broers? Zonder meer een vraag voor het gerecht, maar daar denken de makers van een Oekraïens tv-programma helaas anders over. Via DNA-testen gaan ze zelf op zoek naar de dader, de kijkers krijgen het antwoord deze week... live op tv. Hoeft het nog gezegd dat het controversiële concept stevige kritiek uitlokt? "Ze is een kind dat slachtoffer geworden is van verschillende verkrachtingen. Gaan we werkelijk een show maken rond een misbruikt meisje? Te gek voor woorden, dit is een nieuw dieptepunt voor reality-tv", klinkt het onder meer.

Tanya Lushishin -12 intussen- heeft al een pijnlijke passage voor de camera achter de rug. Ze beweerde immers dat haar buurjongen de vader was van haar vijf weken oude dochter Diana. Andriy (18) gaf toe dat hij inderdaad seks met haar gehad had, een misdrijf waarvoor hij vijf tot tien jaar cel riskeert. Een DNA-test pleitte hem echter vrij van het vaderschap. "Dan moet het iemand uit mijn familie geweest zijn", verklaarde Tanya in tranen. "Ik ga niet zeggen wie, want hij zit hier in deze studio."

Blijven dan nog over: stiefvader Ivan Eremin, haar broer Volodya (15) en haar halfbroer Viktor (17). Stuk voor stuk ontkennen ze er iets mee te maken te hebben, en dus moeten nieuwe DNA-testen uitsluitsel brengen. "Ik ben het zeker niet, anders zou ik hier toch niet zitten?", verklaarde Eremin. "Ik ben bereid een DNA-test te ondergaan, ik heb niets te verbergen. Maar ik wil ook niet dat ik of mijn vrouw met de vinger gewezen word. Ik heb nooit iets gehad met Tanya, het idee alleen al..."

"Bang en depressief"

Ook al wil het misbruikte meisje niet dat de waarheid openlijk aan het licht komt, Vlada Berezyanskaya zette als psychologe het licht voor de uitzendingen toch op groen. "Tanya is bang en depressief", klinkt het uit haar mond. "Ze wil goed voor haar dochter zorgen, maar vreest de heksenjacht die nu ontstaan is. Zelf treft ze natuurlijk geen enkele schuld."

De moeder van Tanya krijgt nu het verwijt dat ze voor puur geldgewin haar dochter voor de leeuwen gooit. De vragen die Tanya in het programma moest beantwoorden, zijn dan ook ronduit schandalig. Of ze haar buurjongen leuk vond bijvoorbeeld, of hij haar sloeg en of ze gehuild heeft.

Rv Tanya met haar moeder Anna. Die laatste heeft zelf al zes kinderen op de wereld gezet.

"Einde maken aan speculatie"

Presentator Andrey Danilevich beweert dat hij "enkel maar de waarheid wil achterhalen". "Dat meisje is het slachtoffer geworden van onverantwoord gedrag en manipulatie. Nu worden bijna alle mannen die de familie in Borislav bezocht hebben verdacht, waaronder dus ook de stiefvader en de twee broers. We weten allemaal hoe wreed roddels kunnen zijn. We moeten weten wie de vader van Tanya's kind is om een einde te maken aan de speculatie."

Moeder Anna deed ook haar zegje in het programma. "Ik heb een telefoontje gekregen van het labo in Lviv. Andriy bleek dus niet de papa, het was zijn vader die de test besteld had. Wie was het dan wel, vroeg ik haar. Ik zei dat ze de waarheid moest vertellen. Ze noemde iemand van onze familie, maar die naam wil ik niet geven. Wie zegt dat hij het geweest is? Ik weet niet of ik mijn dochter nog kan vertrouwen. Het ene moment zegt ze dit, het andere iets helemaal anders. Alsof ze het zelf niet goed weet. Nadat ze de naam van Andriy laten vallen had, ben ik meteen naar de politie gestapt. Maar wat als ze nu weer verkeerd is?"

Gepest op school

Tanya besefte lange tijd niet dat ze zwanger was. "Ik voelde de baby nooit bewegen. Ik voelde me ook niet ziek en had geen pijn." Een dokter stelde zich echter wel vragen toen ze haar (ook al zwangere) moeder naar de dokter vergezelde. "Op 18 september kreeg ik weeën, ik was toen 35 weken ver."

Buurvrouw Alexandra Virt had het wél al langer in het snotje. "We zagen allemaal dat Tanya zwanger was, we hebben dat zelfs tegen haar moeder gezegd. Ivan verklaarde ons echter gek, want ze had volgens hem net haar maandstonden gehad. Ik herinner me nog hoe gek ik dat vond dat hij dat wist."

Ook Volodya, de broer van Tanya, ondervindt de schadelijke gevolgen van het programma aan den lijve. Hij wordt gepest op school en bezeerde zijn arm tijdens een vechtpartij op de speelplaats. "'Je bent nogal een beroemdheid', zeiden ze. 'Ben je nu de vader? Of is het toch je stiefvader?' Ik had geen andere keuze dan te vechten. Ze is mijn zus, hoe zou ik ooit met haar kunnen slapen?"