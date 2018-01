De spookachtige Mail Rail: die andere duistere metro in Londen Joeri Vlemings

14u16

Bron: news.com.au 12 The Postal Museum — Miles Willis The Mail Rail in Londen, nu opengesteld voor het publiek. Iedereen kent wel de Underground of de Tube als de metro van Londen, waar dagelijks vijf miljoen passagiers gebruik van maken. Maar daaronder zit nóg een netwerk, een beetje mysterieus en met een heel andere functie: de Mail Rail.

De Londense metro is zelf al een heel spinnenweb van ondergrondse routes. Maar er ligt dus nog een netwerk van tunnels onder de straten van de Britse hoofdstad, niet bedoeld voor pendelaars. We hebben het over de Mail Rail, een spookachtige, donkere en stoffige onderwereld die er al tientallen jaren verlaten bijligt.

"Als je die tunnels induikt nabij Oxford Circus ben je amper vijf centimeter verwijderd van het metrostation", legt Harry Huskisson van het UK’s Postal Museum uit aan news.com.au. "Je bent er zo dicht bij dat je de mensen op de perrons zelfs kan horen praten."

De ondegrondse gangen werden heropend als onderdeel van het Postmuseum in Londen, dat een revamp van zo'n 30 miljoen euro kreeg. De onopvallende ingang van de Mail Rail ligt onder het enorme sorteerkantoor van Mount Pleasant, niet ver van het zakencentrum van Londen.

The Postal Museum — Miles Willis

"Het is voor zover bekend het enige treinspoor in zijn soort en was ongelooflijk vooruit op zijn tijd toen het gebouwd werd", zegt Huskisson aan news.com.au. "Er zijn geen chauffeurs nodig en het systeem bolde al op 22 uur per dag op elektriciteit toen er bovengronds nog met paard en kar gereden werd." Op het hoogtepunt werden er vier miljoen brieven per dag door de tunnels geleid. Wat heel wat postvoertuigen uit de Londense straten hield. "De post werd gesorteerd, op de Mail Rail gezet en naar de hoofdstations van Liverpool Street of Paddington gestuurd en dan verder verdeeld tot zelfs Australië."

In de jaren 30 van vorige eeuw kon nog je zowat alles verzenden wat je maar kon inbeelden, weet Huskisson. "Er bestaan foto's van wagens met nog levende vissen en bijen, zelfs schorpioenen." Mail Rail transporteerde dode dieren, zoals geslachte konijnen. De afzender moest garanderen dat er geen vloeistoffen konden ontsnappen.

Omdat de tunnels nooit bedoeld waren voor reizigersvervoer, zijn ze erg krap. Een trip is niet aan te raden voor wie last heeft van claustrofobie. "Ik noem ze graag gezellig", zegt Huskisson over de treintjes.

The Postal Museum — Miles Willis

Het systeem doorstond de tand des tijds niet. Het werd te duur en niet praktisch genoeg voor de moderne postbedeling. Het personeel slankte af van enkele honderden tot nog amper drie ingenieurs, die ervoor zorgden dat het operationeel kon blijven voor het geval dát. En zo geschiedde, toen Mail Rail eind vorig jaar openging voor bezoekers.

De gangen ademen zo'n speciale sfeer uit dat er altijd al geruchten over ongewone bewoners, zelfs aliens, rondgingen. Maar ingenieur Ray zegt dat hij alleen weet heeft van een vos die er leefde, en niet van een of andere geest. "Toen hij zijn toekomstige vrouw voor het eerst ontmoette, zei die wel dat het spookte in haar huis, dat ze in haar kelder geluid en trillingen hoorde", zegt Huskisson nog. Bleek dat onder haar huis de Mail Rail-route liep. Treingeluiden dus, en de geest bleek de Mail Rail zelf te zijn.