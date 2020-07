De schrik van elke student: Gehaktbal valt op toetsenbord en maakt onherroepelijk einde aan online-examen Michelle Desmet

22 juli 2020

16u01

"Mijn hond heeft mijn huiswerk opgegeten", een excuus dat menig studenten eerder gebruikten. Samantha Lee had een andere bizarre situatie uit te leggen aan haar professor: "Er viel een gehaktbal uit mijn broodje die per ongeluk het online-examen afsloot toen ik nog maar aan de helft zat." De schrik van elke student.

Gekke taferelen tijdens het online-examen van Samantha Lee. De 20-jarige studente aan de University of Georgia nabij Atlanta, schrok zich een hoedje toen een stukje vlees uit haar broodje op het toetsenbord viel. “Waarschijnlijk viel die op de escape button waardoor het examen onherroepelijk werd afgesloten. Een ware nachtmerrie, want ik zat nog maar in de helft van de vragen”, vertelt ze.

Gebuisd

De studente geeft toe dat ze in de eerste plaats bezorgder was om haar computer omdat het toetsenbord onder de smurrie zat. Toen ze zich realiseerde wat er echt gebeurd was, raakte ze in paniek. “Ik zag een triest resultaat van slechts 39 procent, gebuisd dus. Ik besliste om een mail te sturen naar mijn professor om uit te leggen wat er zonet gebeurd was.”

De professor had gelukkig begrip voor de situatie en Samantha kreeg een herkansing: “Samantha, dit is een ongewone uitleg voor zo'n lage score. Maar omdat die zo ongewoon lijkt, vermoed ik niet dat je die verzonnen hebt. Je krijgt tot middernacht de tijd om de test te maken”, e-mailde de professor haar. “Ik raad je aan om voor of na de test je avondmaal te nuttigen”, knipoogde hij.

remember in high school teachers would be like "your college professors will not tolerate this kind of behavior" pic.twitter.com/D183VnnfFS slee(@ samanthlee16) link