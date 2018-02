De schietgrage Amerikanen kopen geen wapens meer. De schuldige? Donald Trump FT

14 februari 2018

11u21 0 De oudste wapenfabrikant van de Verenigde Staten is niet langer. Remington vroeg deze week het faillissement aan. De schuldige: Donald Trump. Want toen die onverwacht president werd, zagen vele Amerikanen er geen heil meer in snel-snel een wapen te kopen. Ook andere wapenhandelaars hebben het moeilijk.

"For more than 200 years, Remington firearms have been forged from the untamed spirit that will always define the American spirit — Revolutionizing an industry. Building a nation. This is Remington Country." Zo klinkt het op de website van de oudste wapenfabrikant. Vandaag wordt de tekst beter aangepast, want na 200 jaar ís Amerika geen 'Remington Country' meer.

De wapenproducent, onder meer bekend van wildwestfilms als 'The Good, the Bad and the Ugly', zit al even in de rode cijfers. Nochtans doet dat bij velen de wenkbrauwen fronsen. Kopen de Amerikanen net niet méér revolvers nu Donald Trump aan de macht is? Het antwoord is duidelijk neen. Toen Barack Obama nog in het Witte Huis zetelde, gingen er wel een pak meer wapens over de toonbank. Hij had het plan opgevat de wapenwet aan te scherpen en wilde, nog voor het einde van zijn ambtstermijn, maatregelen om de verkoop van vuurwapens aan banden te leggen. Ook Hillary Clinton, favoriet voor de overwinning, zag die wapenwet als een van haar stokpaardjes. Gevolg: twee keer een enorme piek in de verkoopcijfers. Vandaag is de omzet bij Remington in één jaar tijd met liefst 30 procent gedaald.

Zieke mensen

En dat ligt aan de verkiezing van Donald Trump. Toen bleek dat hij de toekomstige president zou worden, reageerden de wapenliefhebbers opgelucht. Zolang Trump aan de macht is, hoeven ze immers niet te vrezen dat ze plots geen wapens meer kunnen kopen. Het plan voor een extra exemplaar kan dus nog even in de koelkast. De Republikeinse president gelooft immers niet in een strengere wetgeving en had dat al meer dan duidelijk gemaakt tijdens zijn verkiezingscampagne.

Volgens hem zijn de oorzaak van de schietincidenten in de VS "zieke mensen" en "die zijn toevallig ook intelligent". "Ik ben voorstander van het tweede amendement (een wet uit 1789 die zegt dat een Amerikaanse burger het recht heeft om wapens te bezitten). Heel simpel: het is een kwestie van zelfverdediging", klonk het nadat een jongen in 2015 negen mensen doodde in een school in Oregon en daarna zelfmoord pleegde.

Sandy Hook

Al zijn er ook andere redenen die de wapenverkoop doen kelderen. Zo kwam Remington zwaar onder vuur te liggen in 2012 toen bleek dat de schutter van basisschool Sandy Hook hun halfautomatische .223 Bushmaster-aanvalsgeweer droeg. Bij het bloedbad kwamen twintig kinderen en zes volwassenen om het leven. De dader schoot daarna zichzelf dood en kogelde ook z'n moeder neer. Nabestaanden klaagden het bedrijf uiteindelijk aan.

En dan zijn er nog de problemen met een van de Remington-jachtgeweren. 7,5 miljoen exemplaren moesten gratis vervangen worden omdat het wapen zomaar bleek te vuren zonder dat de trekker werd overgehaald. Ook daarbij vielen doden. Het bedrijf is nu in handen van schuldeisers.

En hoewel steeds minder Amerikanen een wapen in huis hebben (31 procent in 2014 tegenover 47 procent in 1973), kennen de Verenigde Staten nog altijd een sterke wapenlobby. Anderzijds blijkt dat gezinnen steeds vaker méér vuurwapens in huis halen - de zogenoemde 'superowners'.