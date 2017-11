De Saoedi's bouwen een stad zo groot als België en zo zal ze eruitzien FT

00u08

Bron: Business Insider 0 Knowledge Economic City Company Saoedi-Arabië bouwt aan de Rode Zee een nieuwe stad die bijna zo groot wordt als België. Kroonprins Mohammed bin Salman heeft er goed 425 miljard euro voor uitgetrokken. De stad, die voorlopig de naam 'Neom' krijgt, zal volledig draaien op zonne- en windenergie. De eerste ontwerpen van de 26.496 vierkante kilometer grote hub zijn nu uitgelekt.

Het gigantische bouwproject moet Saoedi-Arabië minder afhankelijk maken van olie-export. De stad komt te liggen in een speciale economische zone van 26.500 vierkante kilometer met bedrijven en multinationals die zich richten op de toekomst: denk aan water, voedsel, biotechnologie, robotica en entertainment.

De stad verrijst aan de Rode Zee en de Golf van Akaba, dicht bij de drukke zeeroute naar het Suezkanaal. Een brug over de Rode Zee verbindt de wijken van de stad die drie landen beslaat: Saoedi-Arabië, Egypte en Jordanië.

Het geld voor het megaproject komt uit het grootste staatsfonds van Saoedi-Arabië en van private investeerders. De bouw en exploitatie zal meer dan 500 miljard dollar kosten - of goed 425 miljoen euro. Verwacht wordt dat 'Neom' in 2030 honderd miljard dollar per jaar moet bijdragen aan de Saoedische economie. Het eerste stadsdeel moet opgeleverd worden in 2025. 'Neom' krijgt naast een eigen wet- en regelgeving ook een eigen belastingregime.

Volgens het masterplan is er ook heel wat plaats voor residentiële wijken met tal van parken, speelpleinen, gym- en fitnesszalen, moskeeën en gigantische zwemparadijzen. De stad wil 20.000 mensen tewerkstellen en voorziet voor hen ook woningen - de meeste burgers zullen echter leven in appartementsblokken die over het hele gebied neergeplant worden en er allemaal hetzelfde zullen uitzien.

Knowledge Economic City Company

