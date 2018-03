De Russen mogen een naam kiezen voor de nieuwe nucleaire wapens, en er zijn een aantal opmerkelijke voorstellen TK

03 maart 2018

11u03

Bron: The Guardian 0 Vladimir Poetin kondigde deze week aan dat Rusland een volledig nieuwe lijn aan nucleaire wapens aan het ontwikkelen en uittesten is. En de overheid betrekt ook de inwoners daarbij, want er werd een wedstrijd uitgeschreven waarbij iedereen suggesties mag doen voor twee van de nieuwe wapens.

Het idee van Poetin is alvast een hit: het Russische Ministerie van Defensie kan de vele suggesties nauwelijks bijhouden. Het volk mag meer bepaald een naam geven aan een nieuwe kruisraket en aan een drone die onder water kan werken.

Volgens Poetin is die laatste 'sneller dan eender welk schip dat vandaag bestaat'. "Het is geweldig, ik kan je zelfs niet zeggen hoe snel hij kan gaan", klonk het. De kruisraket vliegt dan weer 20 keer sneller dan het geluid en kan gedurende duizenden kilometers manoeuvreren. "Het is net science fiction", aldus de opgetogen Russische president. "We werken er al lang aan, net als andere landen. Maar waar zij gefaald hebben, zijn wij geslaagd dankzij nieuwe materialen."

Kraken

De suggesties zijn alvast erg inventief. De onderwaterdrone zou wel eens 'De Kraken' genoemd kunnen worden, naar het mythische zeemonster. Of gewoon 'Poetin', want de naam van de president werd ook meermaals ingediend.

Maar het is vooral de kruisraket die tot de verbeelding spreekt. Daar werden al namen als 'Balalaika' gesuggereerd, naar het Russische folkinstrument. Ook 'Thaw' werd al met een knipoog ingediend, omdat het wapen misschien de banden tussen Rusland en de VS kan ontdooien. Verder was 'Sanction' nog een voorstel, naar de economische sancties die het Westen heeft opgelegd.

De regionale leider van Tsjetsjenië, Ramzan Kadyrov, deed dan weer een serieuzer voorstel. Hij zou de kruisraket graag 'Palmyra' noemen. Die stad in Syrië kon opnieuw veroverd worden met steun van het Russische leger. "De raket zou onze manschappen moeten eren die in Palmyra gestorven zijn", klinkt het.