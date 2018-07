De regering strompelt verder: May wint nipt stemming in parlement, maar buigt voor brexiteers TT

Bron: Belga, The Guardian 0 De Britse premier Theresa May heeft een nieuwe, kleine stap vooruit gezet voor haar brexit-strategie. Met een meerderheid van 33 stemmen keurde het House of Commons, het Britse Lagerhuis, gisteren een douanewet goed voor de periode na de uitstap uit de Europese Unie. May moest daarvoor wel toegevingen doen aan de eurosceptici. Een van hun voorstellen werd goedgekeurd met amper 3 stemmen overschot.

Een van de wijzingen aan de 'Customs Bill' is dat Groot-Brittannië geen douaneheffingen namens de EU zal innen, zolang de EU dat niet ook voor de Britten doet.

In Downing Street, de ambtswoning van de premier, viel gisteren in de voormiddag nog te horen dat de voorgestelde veranderingen moeilijk lagen. Maar na een gesprek met de leider van de hardlinersgroep, parlementslid Jacob Rees-Mogg, veranderde de regering het geweer van schouder. Plots bleken de veranderingen volledig in overeenstemming te zijn met Mays plannen en geen fundamentele wijzigingen aan de wet aan te brengen.

Toch stemden een aantal pro-Europese parlementsleden uit de partij van May uit ontevredenheid tegen. De premier had een aantal stemmen van de Labour-oppositie nodig om de amendementen aan het wetsontwerp goedgekeurd te krijgen met 303 tegen 300 stemmen.

Critici verwijten May dat ze met de toegevingen aan de hardliners haar recent voorgestelde brexit-strategie ondermijnt. Dat May plots toch akkoord ging met de amendementen, was mogelijk noodzakelijk om rebellie binnen haar eigen Conservatieve fractie de kop in te drukken.

Het volledige wetsontwerp haalde het uiteindelijk met 318 stemmen tegen 285. Het moet wel nog goedgekeurd worden door het Hogerhuis. Ook vandaag kan het weer tot heftige discussies komen in het parlement, als de derde lezing van de handelswet moet afgerond worden.

Groot-Brittannië wil de EU op 29 maart 2019 verlaten.