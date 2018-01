De reden waarom gouverneur Hawaï zijn inwoners na raketblunder niet meteen kon geruststellen mvdb

23 januari 2018

10u23

Bron: Honolulu Star 0 De Hawaïaanse gouverneur David Ige wou zaterdagochtend 13 januari meteen zijn inwoners geruststellen, nadat zij iets na 8 uur 's ochtends per sms de melding hadden gekregen dat er een nucleaire raket naar de Amerikaanse eilandenstaat op weg was.

Ige wou de blunder van de dienst Emergency Management Agency (EMA) meteen rechtzetten op Twitter, maar dat lukte niet. De gouverneur was namelijk zijn paswoord vergeten en kon daardoor zijn 7.650 twittervolgers niet bereiken. Dat verklaarde hij gisteren aan de plaatselijke krant Honolulu Star. Hij heeft zijn paswoord-debacle inmiddels opgelost. Zeventien minuten nadat de sms naar miljoenen inwoners was uitgestuurd, verstuurde de EMA een opvolgbericht waarin werd gemeld dat het een fout betrof en er geen dreiging was.

