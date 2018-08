De ramp die ze vreesden in Genua Victor Schildkamp

15 augustus 2018

07u34

Bron: AD 0 Zeker 31 mensen overleden gisteren nadat de Morandibrug in Genua instortte. Het was de ramp waar al voor werd gewaarschuwd. Recent stelden deskundigen nog dat de brug moet worden vervangen.

Het is een apocalyptisch gezicht: de vrachtwagen die op een paar meter van de diepte staat die de ingestorte brug heeft achtergelaten. De chauffeur in die groene wagen van de Italiaanse supermarktketen Basko zag gisteren rond half twaalf de 45 meter hoge meter hoge, 51 jaar oude brug voor zijn ogen inzakken. Dertig personenauto's en minstens drie vrachtwagens stortten naar beneden.



De Basko-chauffeur trapt op zijn rem. De twee inzittenden zien dat ze op misschien drie, vier meter van de afgrond staan en durven zich haast niet te bewegen. Toch stappen ze uit en maken ze dat ze wegkomen. Verbijsterd zitten ze nu thuis, zegt een woordvoerder van Basko tegen deze krant. "De chauffeur is in shock en kan niet praten over het incident. Zijn gezondheid is in orde, maar hij is getekend door wat er is gebeurd.''

Felle discussie

De ramp met de brug over het riviertje de Polcevera eiste gisteren minstens 31 levens. Gisteravond werd nog naar andere slachtoffers gezocht. Hoewel de oorzaak nog niet duidelijk is, woedt in Italië al een felle discussie over wat er is gebeurd. Deskundigen waarschuwden al langer voor problemen met de brug, die slecht ontworpen én slecht onderhouden zou zijn.



Nog in 2016 werd in een hoorzitting in de senaat door een deskundige gesteld dat ingrijpen noodzakelijk was. De brug uit de jaren 60 zou niet bestand zijn tegen het zware wegverkeer dat door de havenstad raast.



Vicepremier Salvini wees gisteren al naar de EU, die Italië strakke begrotingsregels oplegde. "Als externe obstakels ons ervan weerhouden om onze wegen veilig te houden, dan is de vraag of het nog zin heeft om die regels te volgen'', aldus de eurosceptische Salvini. "De veiligheid van de Italianen is belangrijker dan fiscale regels.''