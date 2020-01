De Queen keurt brexitakkoord goed: volgende week verlaten de Britten officieel de EU YV

23 januari 2020

16u37

Bron: Reuters, Belga 96 Het akkoord waarmee het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie 31 januari zal verlaten, is goedgekeurd door Queen Elizabeth.

Het parlement stemde gisteren al over de brexitwet na meer dan drie jaar worstelen over hoe, wanneer en of de brexit zelfs moest doorgaan. Nu heeft de koningin als laatste stap de wet ook koninklijk bekrachtigd, zei fractieleider Jacob Rees-Mogg van de Conservative Party op Twitter.

Premier Boris Johnson moet nu nog in de komende dagen de wet formeel tekenen. Volgende week woensdag stemt ook het Europees Parlement over het brexit-akkoord. Voor de plenaire vergadering zich kan uitspreken, moet eerst de bevoegde commissie Institutionele Zaken dat doen. Die parlementsleden stemmen later vandaag. Morgen zetten alvast Europese Raadsvoorzitter Charles Michel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen hun handtekening onder het akkoord.

Het Verenigd Koninkrijk zal 31 januari, om 23 uur lokale tijd uit de EU stappen. Dan breekt een overgangsperiode aan, waarin de Britten tot eind dit jaar deel blijven uitmaken van de Europese douane-unie en de Europese interne markt. Tijdens die transitie zullen Britse en Europese onderhandelaars een nieuw akkoord trachten te vinden, deze keer over een bilateraal (handels)akkoord.