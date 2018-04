De Queen heeft geen corgi's meer TK

18 april 2018

Buckingham Palace is in de rouw: Willow, de veertienjarige hond van de koningin, is overleden. Queen Elizabeth is naar verluidt erg aangedaan door het overlijden van haar laatste corgi.

De oude hond sukkelde al een tijdje met haar gezondheid, maar dit weekend ging haar toestand plots sterk achteruit. De koningin, die tot op het einde zelf voor haar dieren zorgde, heeft dan de beslissing genomen om het beestje te laten inslapen. "Ze wilde niet dat Willow zou lijden", klonk het.

De dood van Willow is tevens het einde van een tijdperk in Buckingham Palace. De Queen heeft nu officieel geen corgi's meer, al heeft ze wel nog twee dorgi's (een kruising tussen een corgi en een teckel): Vulcan en Candy. Hoewel ze jarenlang corgi's gefokt heeft en sinds 1945 meer dan 30 exemplaren heeft gehad, is de dood van Willow een extra zware klap. Het dier was immers een rechtstreekse afstammeling van Susan, de hond die ze voor haar 18e verjaardag van haar ouders kreeg. Gezien haar gezegende leeftijd - Elizabeth wordt binnen enkele dagen 92 - heeft ze het fokken echter opgegeven. De kans dat er ooit nog corgi's door haar paleis lopen, is dus erg klein.