De predikant die Orbán trouwde, is nu zijn grootste criticus: “God zal Orbán straffen, nu hij mensen uithongert” Jenne Jan Holtland

18 december 2018

11u48

Bron: de Volkskrant 0 Sinds de Hongaarse regering van premier Viktor Orbán dakloosheid illegaal heeft verklaard, is ’s lands bekendste predikant Gábor Iványi – die Orbán en zijn vrouw eind jaren negentig nog trouwde en hun oudste kinderen doopte – zijn grootste tegenstander. “God zal Orbán straffen, nu hij mensen uithongert.”

Amok in het trappenhuis. Een dakloze van eind twintig heeft iemand in het gezicht getrapt. Tierend: “Kom niet in m’n buurt! Niemand praat zo tegen mij!” Eenmaal buiten in de avondlucht kijkt hij uitdagend om zich heen. “Wie is hier de directeur? Ik wil met de directeur praten.” Predikant Gábor Iványi (67) doet een stap naar voren. “Ik ben de directeur.”

