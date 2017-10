De politieke crisis in Catalonië: een overzicht 17u12

Spanje is in rep en roer door het onafhankelijkheidsstreven van de Catalanen. De separatisten onder leiding van de Catalaanse regiopresident Carles Puigdemont staan lijnrecht tegenover de centrale regering in Madrid. Premier Mariano Rajoy toont zich net zo onverzettelijk als Puigdemont. Een overzicht van de gebeurtenissen van de afgelopen tijd:

9 juni - Separatistische politici willen 1 oktober een referendum over onafhankelijkheid van de regio houden. Volgens Madrid is het beoogde referendum in strijd met de grondwet en mag dat niet doorgaan. Spaanse rechters verbieden het referendum.

1 oktober - De Spaanse politie komt op de dag van het referendum in actie bij de stembureaus om te voorkomen dat er wordt gestemd. De politie treedt hard op. Circa 850 mensen raken gewond bij de ongeregeldheden.

3 oktober - Op initiatief van vakbonden en onafhankelijkheidsbewegingen vindt een algemene staking plaats uit protest tegen het agressieve politieoptreden.

6 oktober - Van de ruim 2,2 miljoen mensen die 1 oktober stemden, heeft 90 procent voor de onafhankelijkheid van de Spaanse regio gekozen, meldt het regiobestuur van Catalonië. Puigdemont noemt de uitslag van het referendum, waarvoor 5,3 miljoen kiezers waren opgeroepen, geldig en bindend.

8 oktober - In Barcelona zijn naar schatting tussen de 350.000 en 400.000 mensen op de been om hun steun uit te spreken aan de nationale eenheid en te betogen tegen afscheiding van Catalonië van Spanje.

10 oktober - Puigdemont roept onverwacht niet de onafhankelijkheid uit, maar vraagt om een mandaat om dat wel te doen. Hij wil onderhandelingen met Spanje. Premier Rajoy zegt best met zijn Catalaanse collega te willen praten, maar niet over onafhankelijkheid van Catalonië.

11 oktober - De Spaanse regering eist duidelijkheid van Puigdemont. Deze maakt duidelijk dat het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid kan uitroepen als de centrale regering een dialoog uit de weg blijft gaan.

19 oktober - De Spaanse regering laat weten dat er een speciale zitting van de ministerraad komt om Catalonië weer onder centraal bestuur te stellen.

21 oktober - De regering-Rajoy besluit tot het ontslag van Puigdemont en diens kabinetsleden en wil binnen zes maanden nieuwe verkiezingen uitschrijven in Catalonië. De Senaat moet daarvoor toestemming geven. Puigdemont vindt ingrijpen door Madrid onacceptabel. Hij noemt die stap de ergste aanval sinds de dictatuur van Franco.

26 oktober - Puigdemont kondigt een toespraak aan. Volgens de lokale media wil hij vervroegde regionale verkiezingen houden om een machtsovername door Madrid te voorkomen. De Catalaanse leider laat na een onrustige dag weten dat toch maar niet te doen, omdat hij onvoldoende garanties van de landelijke regering heeft gekregen.

27 oktober - Het Catalaanse regioparlement neemt een resolutie aan die moet leiden tot de oprichting van een onafhankelijke republiek. De Spaanse Senaat geeft de centrale regering in Madrid kort daarop groen licht om het bestuur over de autonome regio over te nemen.