De perfecte infiltrant: zwarte man riskeert zijn leven, wordt leider van neonazistische groep en doekt ze op

James Hart Stern (54), dat is de naam van de zwarte Amerikaanse man die erin slaagde om te infiltreren in de neonazi groepering National Socialist Movement (NSM). Meer zelfs: hij werd leider van de partij. Eenmaal Stern de touwtjes in handen had, biechtte hij aan een rechter op dat de partij verantwoordelijk was voor het extreemrechtse geweld in Charlottesville in 2017 waarbij drie doden vielen.

De bekentenis in naam van NSM zou James Hart Stern zijn eerste daad zijn als leider van de partij. Op die manier hoopt hij dat de bevoegde instanties snel een stokje steken voor het (legale) bestaan van de partij. Vervolgens hervormde Stern de website van National Socialist Movement: extremistische en antisemitische boodschappen werden vervangen door een lange geschiedenisles over de Holocaust.



Celgenoten

Hoe Stern dat in godsnaam allemaal voor elkaar kreeg? Het begon allemaal in de gevangenis waar Stern voor fraude zat. Zijn celgenoot was – ironisch genoeg – Edgar Ray ‘Preacher’ Killen, lid van de Ku Klux Klan (KKK) en de man die in 1964 de moord beraamde op verschillende activisten die streden voor burgerrechten voor zwarten.

Hoewel Killen zijn zwarte celgenoot vaak beledigde, nam hij Stern later toch in vertrouwen. Killen liet hem zelfs een deel van zijn erfenis na. Dat betekende evenwel dat Killen plots een stem had binnen de Ku Klux Klan van Killen. En zo kon Stern voor het eerst een extreemrechtse groepering in 2016 opdoeken.



Bovendien was zijn relatie met Killen een introductie bij soortgelijke groeperingen waaronder de National Socialist Movement waar Jeff Schoep al 24 jaar lang het heft in handen had. Die wist natuurlijk niet dat Stern de reden was waarom de KKK werd opgedoekt.



Malcolm X

Niet veel later overhandigde de oude leider van de neonazistische groep, zonder zijn volgelingen te waarschuwen, het leiderschap (en bijhorende documenten) aan James Hart Stern, de eerste zwarte man die Schoep vertrouwde sinds Malcolm X.

Barsten in harnas

Overtuigingskracht en manipulatie zouden volgens Stern aan de basis van die machtswissel hebben gelegen. Bovendien meende Schoep al een tijdje dat het tijd was voor “vers bloed”. Hij voelde zich minder gewaardeerd binnen NSM en wilde een nieuwe groep stichten. “Ik zag een barst in zijn harnas”, aldus Stern. Dus moedigde die Schoep aan om het leiderschap van de National Socialist Mouvement aan hem over te laten.

Of alles loopt zoals Stern het voor ogen had, is echter nog maar de vraag. Nadat bleek dat Stern een infiltrant was die maar één doel voor ogen had – het opdoeken van NSM – besloot Schoep om de machtswissel aan te vechten.