Versoepeld celibaat komt er niet: paus drukt hoop van bisschoppen de kop in avh

12 februari 2020

12u33 0 De Paus Paus Franciscus weerhoudt het idee niet om getrouwde mannen tot priester te laten wijden in de afgelegen zones van het Amazonewoud en zo iets te doen aan het tekort aan priesters daar. Dat blijkt uit het document Querida Amazonia, een zogenaamde “postsynodale exhortatie”. Daarmee geeft de kerkvader geen gevolg aan een vraag die bisschoppen in oktober vorig jaar lanceerden.

De bisschoppensynode in het Vaticaan sprak zich in oktober uit voor het wijden tot priester van getrouwde mannen in regionale speciale gevallen. Een meerderheid van de deelnemers aan een bijeenkomst rond de problemen in het Amazonegebied stemde toen in met het voorstel om “geschikte en erkende” mannen daar tot priester te wijden, zelfs al hebben ze een gezin. Maar de paus maakt vandaag dus een einde aan dat voorstel: er komt geen versoepeling van het celibaat, zelfs niet in speciale gevallen.

Paus Franciscus moest vorige maand al reageren op uitspraken van zijn voorganger Benedictus XVI, die in een nieuw boek schrijft dat het celibaat heilig is binnen de kerk en dat daar niet aan mag worden getornd. Paus Franciscus liet daarop weten dat het celibaat nooit optioneel kan worden. “Ik herinner mij dat paus Paulus VI zei: ‘Ik ga liever dood dan dat ik de wetgeving rond het celibaat aanpas. Ik vind het celibaat een geschenk voor de kerk’”, aldus de paus.