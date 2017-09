Paus werkt aan boodschap over 'fake news' 18u54

Bron: ANP 0 Photo News De Paus Nepnieuws laat paus Franciscus niet onberoerd. De kerkvorst werkt daarom aan een boodschap met de titel 'De waarheid zal u vrijmaken (Joh 8:32). Nepnieuws en journalistiek voor vrede'.

Het document is bedoeld voor de rooms-katholieke Wereld Communicatie Dag, die volgend jaar mei zijn 52ste editie beleeft.

In een verklaring van het Vaticaan staat dat het probleem belangrijk genoeg is voor de paus, die vreedzame journalistiek wil bevorderen. "Nepnieuws draagt bij aan het in stand houden en voeden van een sterke polarisatie van meningen". Franciscus heeft zich al eerder uitgesproken tegen media die zich toeleggen op schandalen en nepnieuws verspreiden.