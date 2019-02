Paus voor het eerst naar Arabisch schiereiland om het begrip tussen christenen en moslims te versterken KVE

03 februari 2019

08u51

Bron: ANP 0 De Paus Voor het eerst in de geschiedenis bezoekt een paus het Arabisch schiereiland. Paus Franciscus reist vandaag naar Abu Dhabi, wat volgens het Vaticaan een nieuw hoofdstuk betekent in de relatie tussen de verschillende religies. Franciscus hoopt met het bezoek aan het gebied waar de islam is ontstaan, het begrip tussen christenen en moslims te versterken.

Op het programma staan onder meer een interreligieuze bijeenkomst in Abu Dhabi. Die is mede georganiseerd door de Raad van Oudsten, die zich inzet voor een tolerante islam en in de Verenigde Arabische Emiraten zetelt.

Franciscus krijgt alle ruimte in het overwegend islamitische land. Dinsdag houdt hij een mis in het grootste sportstadion van het land. Iedereen die de mis wil bijwonen, krijgt daarvoor een vrije dag. In de Emiraten wonen circa 900.000 christen, nog geen 10 procent van de bevolking.