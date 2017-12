Paus spreekt 'taboewoord Rohingya' toch uit LB

Bron: ANP 0 EPA De paus begroette de Rohingya-moslims tijdens een interreligieuze gebedsbijeenkomst. De Paus Paus Franciscus heeft vandaag voor het eerst tijdens zijn Azië-reis het 'taboewoord Rohingya' in het openbaar uitgesproken. Hij deed dat tijdens een ontmoeting in Bangladesh met een aantal gevluchte moslims uit het buurland Myanmar, waar hij het woord zorgvuldig had vermeden.

De paus begroette de Rohingya-moslims tijdens een interreligieuze gebedsbijeenkomst. Zij waren daarvoor speciaal van een vluchtelingenkamp in Cox's Bazaar naar Dhaka overgebracht. De paus zegende hen, hield hun handen vast en luisterde naar hun verhalen. Hij vroeg hun om vergiffenis voor de "onverschilligheid van de wereld" en zei: éDe aanwezigheid van God heet ook 'Rohingya'."

Hele dorpen platgebrand

Bangladesh heeft meer dan 620.000 Rohingya opgevangen die uit Myanmar zijn gevlucht vanwege een offensief van het Myanmarese leger tegen gewapende opstandelingen in de deelstaat Rakhine. Gevluchte Rohingya zeggen dat er op grote schaal is gemoord en verkracht en dat hele dorpen zijn platgebrand.





De paus was voor zijn komst naar Bangladesh in Myanmar, waar hem op het hart was gedrukt het woord Rohingya niet uit te spreken, om niet de woede van boeddhistische extremisten te wekken. Rohingya worden in Myanmar niet als staatsburgers erkend.

Uit politieke en veiligheidsoverwegingen heeft de paus ervan afgezien een vluchtelingenkamp in Bangladesh te bezoeken. "Onze regering wilde het niet'', zei de aartsbisschop van Chittagong, Moses Costa.

Eerder vandaag droeg de paus in Dhaka een mis op voor meer dan 100.000 mensen die uit alle uithoeken van Bangladesh naar de hoofdstad waren gekomen om hem te zien. Tijdens de dienst wijdde de paus zestien priesters. Van de ruim 160 miljoen inwoners van Bangladesh is het overgrote deel moslim; katholieken maken maar 0,24 procent uit van de bevolking.