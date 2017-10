Paus roept Europa op tot eenheid en dialoog 22u25

Bron: Belga 1 AP De Paus Paus Franciscus heeft Europa tot vernieuwing, eenheid en dialoog opgeroepen. Tegelijk waarschuwde hij voor populistische bewegingen in veel landen.

"De Europese Unie moet haar vredesverplichtingen in die mate trouw zijn dat ze de hoop niet verliest en zich kan vernieuwen, om de noden en verwachtingen van de burgers in te lossen", zei het hoofd van de Katholieke Kerk op een bijeenkomst in het Vaticaan over de toekomst van Europa. Onder de deelnemers was de voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani.

"Europa, dat zich als gemeenschap herontdekt, zal zeker een bron van ontwikkeling voor zichzelf en de hele wereld zijn", zei de paus. "Dit is niet het moment voor loopgraven, maar om de moed te hebben om aan de volle realisatie van de droom van een verenigd en eendrachtig Europa als gemeenschap van volkeren te werken."

Paus Franciscus had het ook over de extremistische of populistische bewegingen die in veel landen een vruchtbare bodem vinden. Die maken volgens hem van protest het hoofdbestanddeel van hun politieke boodschap, zonder de alternatieven van een constructief politiek project aan te reiken.