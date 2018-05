Paus Franciscus verkoopt zijn Lamborghini avh

02 mei 2018

17u05

Bron: Belga 0 De Paus Paus Franciscus laat op zaterdag 12 mei op een veiling in Monaco een Lamborghini veilen. Dat meldt Vaticannews. De paus kreeg de sportwagen 580 PS Huracan RWD Coupé eind november van de Italiaanse autoconstructeur.

Sotheby's garandeert dat de sportwagen fonkelnieuw is en dat de paus er nooit mee heeft gereden. Specialisten schatten de waarde van de speciaal op maat gemaakte witte sportwagen met gouden afwerking op 250.000 à 350.000 euro.

Zeventig procent van de opbrengst van de verkoop is bestemd voor de heropbouw van woningen in de Ninevevallei en in Mosoel in Irak. De overige dertig procent gaat naar hulpprojecten voor Centraal-Afrika en naar een medische en sociale hulporganisatie, aldus het Vaticaan.