Paus Franciscus: “Homoseksualiteit is een modetrend” Sander van Mersbergen

02 december 2018

13u01

Bron: AD.nl 0 De Paus Paus Franciscus maakt zich zorgen over homoseksuelen in de rooms-katholieke kerk. “Het lijkt er zelfs op dat homoseksualiteit in sommige samenlevingen in de mode is, en deze mentaliteit beïnvloedt de kerk op tot op zekere hoogte.”

De uitspraken zijn afkomstig uit het boek La fuerza de la vocación (De kracht van de roeping). Het Duitse persbureau DPA beschikt over een voorpublicatie van het boek van Fernando Prado.

Het is een 'vergissing’ om te geloven dat homoseksuelen in het priesteronderwijs ‘niet zo slecht’ zijn en dat homoseksualiteit slechts een vorm van genegenheid is, zegt Franciscus. “In het gewijde leven en in het priesterlijke leven heeft dit soort genegenheid geen plaats.”

De rooms-katholieke kerk leert formeel dat homoseksuele neigingen best mogen, maar dat seksuele contacten tussen homo’s niet kunnen. Eerder liet Franciscus zich genuanceerder uit over homoseksualiteit. “De vraag is, wie zijn wij om wie zo is, wie van goede wil is en wie naar God zoekt, te beoordelen?”