Conservatieve katholieken beschuldigen paus van verspreiden ketterij

Bron: CNN 1 photo_news De Paus Een groep conservatieve katholieke geleerden en geestelijken heeft paus Fransiscus beschuldigd van het verspreiden van ketterij. Ze hebben het vooral over 'Amoris Laetitia', een document van vorig jaar waarin de hervormingsgezinde leider van de katholieke kerk onder meer de mogelijkheid openlaat dat bepaalde gescheiden of hertrouwde mensen de communie ontvangen.

De theologische brief van de conservatieve groep werd op 11 augustus aan de paus afgegeven en afgelopen weekend publiek gemaakt. Er staan intussen 62 handtekeningen onder, maar de auteurs zeggen te spreken in naam van een grote groep van geestelijken en leken die vinden dat ze niet vrijuit kunnen spreken in de Kerk. De auteurs beschuldigen er de paus zélf niet van een ketter te zijn, maar ze vinden wel dat hij een ketters standpunt inneemt rond het huwelijk, het morele leven en de Eucharistie.



Misleiden

"Het kerkelijke recht vraagt aan competente mensen dat ze niet zwijgen als ze zien dat de leiders van de Kerk de gelovigen misleiden", klinkt het onder meer. De auteurs beschuldigen de paus er onder meer van dat hij zeven ketterijen promoot - in de eerste plaats dat hij bepaalde gescheiden en hertrouwde mensen de communie niet weigert - en dat hij "vreemde doctrines" oplegt aan de gelovigen. Ze noemen zijn 'Amoris Laetitia' ook een "revolutionair document" zonder voorgaande sinds 1333.

De paus heeft nog niet gereageerd op de brief en het Vaticaan weigert alle commentaar. Volgens katholieke historici mag er echter niet té zwaar getild worden aan de brief van de conservatieven. Een deel van hen komt immers uit een conservatieve groep die zich al eerder afscheurde van de Kerk: de Orde van de heilige Pius X. Ook de voormalige baas van de Vaticaanse bank Ettore Gotti Tedeschi en Joseph Shaw, en filosofieprofessor van de universiteit van Oxford University, tekenden de brief.



Angst

Het toont wel een diepgewortelde angst van de meer conservatieve vleugel van de Kerk, onder meer over de manier waarop de paus eeuwenoude doctrines een moderne interpretatie geeft. Dat bleek vorig jaar ook al toen vier kardinalen een brief schreven onder de naam Dubia met de vraag aan de paus om uitleg te geven over enkele van de punten die ook in deze nieuwe brief aan bod komen, onder meer over de communie. Ook op die brief heeft de paus nooit gereageerd.