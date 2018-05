Aartsbisschop Romero en paus Paulus VI op 14 oktober heilig verklaard jv

19 mei 2018

12u11

Bron: afp/dpa 2 De Paus De Salvadoraanse aartsbisschop Oscar Romero en paus Paulus VI worden op 14 oktober heilig verklaard in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Dat heeft paus Franciscus laten weten. De heiligverklaring vindt plaats tijdens de bisschoppensynode in het Vaticaan die deze keer gewijd is aan de jongeren.

De Salvadoraanse aartsbisschop Oscar Romero werd in 1980 vermoord tijdens een eucharistieviering door een rechts doodseskader. Hij geldt als een martelaar van de katholieke kerk. Romero zette zich in voor de belangen van de armen en zette daardoor het leger en de rijke elites in El Salvador tegen zich op. De aanslag betekende het begin van de Salvadoraanse burgeroorlog, waarbij tot 1992 zo'n 75.000 mensen om het leven kwamen. Romero werd in 2015 zalig verklaard.

Paulus VI leidde de katholieke kerk van 1963 tot 1978. Hij wordt vooral herinnerd als de paus die het Tweede Vaticaans Concilie tot een goed einde bracht. Dat concilie voerde verregaande hervormingen door, zoals de afschaffing van het Latijn voor gewone misvieringen. Tijdens zijn pontificaat bevestigde hij ook het al lang bestaande verbod van de Kerk op abortus en op het gebruik van kunstmatige contraceptiva. Paulus VI werd in oktober 2014 zalig verklaard.