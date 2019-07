De overwinningsspeech van Boris Johnson: “Brexit waarmaken, land verenigen en Corbyn verslaan” Redactie

23 juli 2019

14u06

Bron: De Morgen 0 Kersvers Tory-leider en Brits premier Boris Johnson wil “de brexit waarmaken, het land verenigen en Jeremy Corbyn verslaan”. Dat zei hij in zijn overwinningsspeech.

De Britse Conservatieve partij heeft de 55-jarige Boris Johnson aangeduid als nieuwe partijleider. Dat maakte de partijtop deze middag bekend in het Queen Elisabeth Centre in hartje Londen. Hij haalde het zoals verwacht vlot van zijn tegenkandidaat, huidig minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt: Johnson kreeg 66 procent van de leden van de Conservatie partij achter zich.

Hij wordt automatisch ook de nieuwe premier van Groot-Brittannië: huidig eerste minister Theresa May dient morgen haar ontslag in bij de Queen, waarna de flamboyante Johnson zijn intrek neemt in Downing Street 10.

‘Brexit op 31 oktober’

In zijn overwinningsspeech was Johnson opnieuw zijn optimistische zelf. Hoewel hem een aartsmoeilijke taak te wachten staat - de Britten op 31 oktober zonder al te veel brokken uit de Europese Unie loodsen - gelooft hij rotsvast in de goede afloop. “Ons mantra is: de brexit waarmaken, het land verenigen en Jeremy Corbyn (de leider van oppositiepartij Labour, red.) verslaan, en dat is wat we zullen doen. En dus zeg ik aan alle twijfelaars: we gaan het land nieuwe energie geven en we gaan de brexit gedaan krijgen.”

Johnson reikte ook zijn vele critici de hand. De flamboyante oud-burgemeester van Londen en voormalig buitenlandminister maakte naast veel vrienden ook veel vijanden in de partij en bij de Britse bevolking, en liet in zijn carrière het ene na het andere schandaal optekenen. Bovendien is hij een harde brexiteer, en vrezen velen dat de kans op een exit uit de EU zonder akkoord, met alle gevolgen van dien, nu wel heel dichtbij komt.

“Ik weet dat er mensen zijn die de wijsheid van deze beslissing in vraag zullen stellen”, gaf Johnson toe. “Aan hen wil ik zeggen: niemand, geen enkele partij, heeft het monopolie op wijsheid.”

Maar volgens de nieuwe Tory-leider is zijn partij wel de beste garantie op verstandige keuzes: “Als je kijkt naar de geschiedenis van onze partij, dan zul je zien dat wij Conservatieven altijd de beste inzichten hadden in de menselijke natuur, en in hoe de instincten in het menselijk hart het beste verenigd worden. We doen dat met de balans tussen het instinct om te zorgen voor de eigen familie, je eigen huis, en het instinct om te delen, iedereen een eerlijke kans te geven in het leven. En nu moeten we het instinct verzoenen om met de Europese landen samen te werken, en het andere instinct voor zelfbestuur. We weten dat we dit kunnen, de mensen in dit land vertrouwen daarop, en we weten dat we het zullen doen.”

