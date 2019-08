De ouders van Magdalena (11) werden opgepakt door Trump: "Laat hen alsjeblieft vrij!” LDW

20u48 3 De Amerikaanse president Trump houdt voet bij stuk. Wie illegaal in zijn land is, moet eruit. De immigratiedienst ICE vangt veel wind na woensdag 680 migranten te hebben opgepakt op hun werk in de staat Mississippi. Hun kinderen zaten op dat moment nietsvermoedend op school. En ‘s avonds wachtten ze vergeefs om te worden opgehaald.

De eerste schooldag van Magdalena Gomez Gregorio en honderden andere migrantenkinderen eindigde in tranen. Deze jonge kinderen, sommigen nog peuters, moesten opgevangen worden door buren of onbekenden omdat hun ouders in de loop van de dag werden opgepakt door de immigratiedienst.

De vader van Magdalena is net als 680 andere immigranten opgepakt tijdens razzia’s in zeven voedingsbedrijven in de staat Mississippi. Het was één van de grootste acties in de staat ooit. De Immigratie- en douanedienst zette 600 agenten in en er ging een jaar voorbereiding aan vooraf.

Dat de overheid de kinderen aan hun lot heeft overgelaten terwijl hun ouders werden opgepakt, zet kwaad bloed. Intussen zijn zo’n 300 van de 680 opgepakte migranten weer vrijgelaten. Ze moeten wel nog voor een rechter verschijnen. Voor de kinderen van wie de ouders nog vastzitten, wordt opvang gezocht in scholen.