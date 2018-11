De opmerkelijkste verkozenen van de Amerikaanse midterms jv

07 november 2018

08u19 0 De Amerikanen hebben gestemd voor de zogenaamde midterms, de tussentijdse parlementsverkiezingen. Met een opmerkelijk resultaat: de Senaat blijft Republikeins, de Democraten heroveren het Huis van Afgevaardigden. Maar wat óók opvalt, zijn enkele bijzondere verkozenen, meestal vrouwen en bijna allemaal uit de Democratische Partij. Tendens: het Congres wordt minder mannelijk en minder blank.

Rashida Tlaib (42) was in Michigan de eerste moslimvrouw die een zitje veroverde in het Amerikaanse Congres. Al snel volgde Ilhan Omar (36) in Minnesota als tweede moslima. Zij komt uit Somalië, groeide op in een Keniaans vluchtelingenkamp, draagt een hoofddoek en is de moderne verpersoonlijking van de American Dream. De twee dames kwamen op voor de Democratische Partij.

Nog een Democraat, de 43-jarige Jared Polis, wordt de nieuwe gouverneur van Colorado. Ook hij schrijft Amerikaanse geschiedenis, als eerste openlijk homoseksuele man in die functie.

Alexandria Ocasio-Cortez, eveneens van de Democratische Partij, wordt met haar 29 lentes dan weer de jongste vrouw ooit in het Amerikaanse Congres. Ocasio-Cortez komt uit de Bronx in New York en heeft een Puerto Ricaanse moeder en een Amerikaanse vader. Ze was een van de grote verrassingen van de voorverkiezingen, waarin ze veteraan en favoriet Joe Crowley versloeg. Hij zetelde al twintig jaar in het Congres voor het veertiende district in New York. Ocasio-Cortez is uitgegroeid tot hét gezicht van de nieuwe golf van vrouwen en minderheden bij de Democraten.

Sharice Davids (38) uit Kansas en Deb Haaland (57) uit New Mexico zijn op hun beurt de eerste indiaanse verkozenen geworden voor het Amerikaanse Congres. Davids is een lesbische advocate, bezeten van vechtsporten.

Een van de spannendste races was die in Texas tussen de Republikeinse senator Ted Cruz en de populairste Democraat in jaren, Beto O’Rourke. Sinds 1988 ging de Texaanse senaatszetel naar de Republikeinse Partij, maar met de voormalige muzikant O’Rourke had Cruz niet zomaar gewonnen spel. Het conservatieve bolwerk stond tegenover een progressieve rijzende ster. De Democraat pakte zelfs de leiding in de tussenstand maar moest het uiteindelijk toch nipt afleggen tegen Cruz, die bij de jongste presidentsverkiezingen nog tegenkandidaat van Trump was binnen de Republikeinse Partij.

Nog winst voor de Republikeinen. Marsha Blackburn wint zoals verwacht de senaatszetel voor de staat Tennessee, als eerste vrouw ooit daar. Blackburn is een getrouwe van president Donald Trump.

En dan is er nog de rijkste gouverneur ooit in de Amerikaanse geschiedenis die gisteren verkozen is: J.B. Pritzker. De Democraat is een investeerder en erfgenaam van de bekende hotelketen Hyatt. Hij is de nieuwe gouverneur van Illinois.