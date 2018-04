De operatie te veel? 'Menselijke Ken' liet ribben wegnemen om smaller middel te hebben en nu heeft hij enorm veel spijt KVDS

Bron: Daily Mail 0 Hij had jaren moeten zoeken naar een arts die het wilde doen, maar toen hij eindelijk iemand had gevonden die vier van zijn ribben wilde wegnemen zodat hij een smallere taille zou hebben, was de Braziliaanse ‘menselijke Ken’ Rodrigo Alves (34) in de wolken. De euforie duurde echter niet lang. Want amper enkele maanden later blijkt hij spijt te hebben van de operatie. Veel spijt.

Het was dokter Michal Kobeng van een privékliniek in Beverly Hills die de ingreep van 32.000 euro uiteindelijk uitvoerde. Hij zaagde de vier zwevende ribben – de onderste – van Alves af en gaf ze hem mee naar huis als aandenken. Meteen na de operatie was de ‘menselijke Ken’ dolblij. Zijn middel was 20 centimeter smaller en hij paste nu weer probleemloos in zijn getailleerde blazers met maatje 36. Hij moest wel nog een tijd een korset dragen om alles mooi te laten genezen. (lees hieronder verder)

Drie maanden later is zijn enthousiasme echter flink geslonken, zo vertelt hij aan de Britse krant Daily Mail. “Ik heb ’s avonds pijn”, vertelt hij. “Het is niet ondraaglijk, maar de pijn is er wel. En nu vraag ik me af wat ik toch dacht om de procedure te laten uitvoeren. Ik heb twee littekens op mijn rug. Maar het ergste is dat ik me niet echt slanker voel dan ervoor. Ik zie er alleen slanker uit als ik mijn korset draag. Maar als ik het uitdoe, voel ik me weer zoals vóór de operatie.”

De man werd afgelopen week gespot op het strand in Miami in een minuscuul zwembroekje. Hij hield wel de hele tijd een hemdje aan, naar eigen zeggen om zijn littekens te verbergen. “Ik heb ook een buil op de zijkant van mijn lichaam en ik weet niet wat het is. Het zou een stukje zwevend kraakbeen kunnen zijn, dat moet ik laten uitzoeken.” (lees hieronder verder)

“Ik raad de operatie aan niemand aan”, gaat hij verder. “Ze is riskant, kan gevaarlijk zijn en je ziet het resultaat alleen met een korset. En dat kan je niet dragen op het strand. Het zou bovendien veel te warm zijn in de zomer.”

Alves gaf sinds 2004 al zo’n 600.000 euro uit aan cosmetische ingrepen in een poging om op de bekende Barbiepop Ken te lijken. Hij liet onder meer een liposuctie uitvoeren en een haartransplantatie, kreeg een kunstmatige sixpack en schuwde ook de botox en de fillers niet. Een paar keer ging het fout. Zoals twee jaar geleden, toen zijn lichaam zijn nieuwe neus afstootte. Er ontstond een gat in zijn reukorgaan en hij kreeg moeite om adem te halen. (lees hieronder verder)

Vorig jaar maakte hij bekend dat hij definitief zou stoppen met plastische chirurgie nadat hij drie uur was vastgehouden op de luchthaven van Dubai omdat hij niet meer op zijn pasfoto leek. Hij had er de opening van een luxehotel bijgewoond en nog wat ‘kleine correcties’ aan zijn lichaam laten doen. Alves vertelde toen dat hij alleen nog ‘onderhoud’ en botox zou laten uitvoeren.

Enkele jaren geleden werd bij de man de diagnose morfodysforie gesteld, een psychische aandoening waarbij iemand een verstoord beeld heeft van zijn eigen lichaam. Hij ging ervoor in behandeling bij een psycholoog, maar dat leek niet meteen aan te slaan. “Het is prettig om met een psycholoog te praten, maar ik blijf gewoon doorgaan met het creëren van mijn eigen lichaam”, zei hij toen.

