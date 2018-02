De ongelofelijke transformatie van een zware drugsverslaafde, dankzij zijn vastberaden ex-klasgenoot ADN

26 februari 2018

Patrick Hinga was zichzelf compleet verloren aan de drugs. Dakloos en doelloos dwaalde hij wat rond in de straten van Nairobi. Tot de Keniaan toevallig zijn ex-klasgenootje Wanja Mwaura tegenkwam. Zij schrok zo hard van wat er van haar jeugdvriend was geworden dat ze besloot hem te helpen zijn leven terug op de rails te krijgen. Met succes.

Patrick had jarenlang grote problemen met drugsgebruik. Het begon allemaal op school, toen hij geschorst werd voor het roken van sigaretten en marihuana. Het was het begin van een neerwaartse spiraal. Zijn radeloze moeder bracht hem uiteindelijk naar een psychiatrische inrichting, omdat hij volledig doorsloeg door de heroïne en andere drugs. Het hielp niet. Patrick liep geregeld weg en door zijn drugsgebruik kwam het vaak tot gênante stoten. “Hij liep dan plots naakt door de buurt. Of dan zat hij plots door vuilnis te rommelen”, vertelt zijn moeder.

Toen hij voor de zoveelste keer terug in het ziekenhuis belandde, werd zijn drugsverslaving nog erger toen hij de drugs Attain ontdekte. Op een dag liep hij weer weg, deze keer voorgoed. Het leek erop alsof hij voor de rest van zijn dagen compleet van de wereld in de straten van Nairobi zou ronddwalen. Vuil en gehavend, constant op zoek naar wat voor drugs hij ook maar kon bemachtigen om high te geraken. Voor zijn moeder was het erg pijnlijk om haar zoon zo te zien. Maar ze gaf hem niet op en bleef hem voedsel brengen. “Ik zocht hem dan op en samen aten we op straat. De mensen staarden, lachten en stonden wat te wijzen naar ons. Ik stond bekend als 'mama wa wazimu' (de mama van de gek, red.).

Maar toen liep hij vorig jaar zijn schoolmaatje Wanja tegen het lijf. Hoewel zij een mens in de ogen keek die in niets meer de jongen was die ze vroeger had gekend, zette ze zich naast hem neer. Ze begonnen te praten. Door de waanzin door werd één ding haar wel duidelijk. Dit leven wilde Patrick niet, verdiende hij niet. Wanja nam hem mee en bracht hem rechtstreeks naar een afkickkliniek. Door het verhaal van Richard op de sociale media te delen vond ze steun en donaties om alles te bekostigen. Ze trok hem door de afkicktocht en zorgde ook dat Patrick iets had om zich op te focussen tijdens zijn herstel, met zijn eigen winkel ‘Hinga’s Store’.

Op de volgende foto's zie je Patrick langzaamaan transformeren. Die transformatie doet nu wereldwijd monden openvallen. Patrick timmert intussen volop verder aan een beter leven. Hij is Wanja dankbaar dat hij dankzij haar een tweede kans heeft gekregen. Zijn nieuwe leven begint nu echt. En of hij zich daar goed bij voelt. “Ik voel me een nieuwe man”, vertelt hij aan Daily Nation.