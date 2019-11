De ongelofelijke moed van Grace die op haar tiende in de prostitutie werd gedwongen en haar pooiers verlinkte KVE

26 november 2019

13u39

Bron: Le Parisien 0 De branie van een Nigeriaans meisje heeft ertoe geleid dat de Franse politie twee criminele netwerken kon ontmantelen. De bendes schrokken er niet voor terug om minderjarigen meedogenloos uit te buiten. Dat schrijft Le Parisien.

Grace (een schuilnaam) is negen jaar oud wanneer ze beide ouders verliest. Een van de klanten van een kapsalon in Nigeria waar het kleine meisje klusjes opknapt, stelt aan Grace voor om naar Frankrijk te gaan waar haar dochter woont. Daar zou ze in een kapsalon mogen werken.

Na een gevaarlijke reis - naar eigen zeggen kan het weesje maar nipt aan een verkrachting ontsnappen in Libië - komt ze in 2014 aan in Parijs.

40.000 euro

De belofte om aan de slag te gaan in een kapsalon blijkt een illusie. Grace is amper tien jaar oud wanneer ze in handen is gevallen van een gewetenloos Nigeriaans prostitutienetwerk. De som die Grace aan haar uitbuiters verschuldigd is, wordt vastgelegd op 40.000 euro - een veelvoud van wat haar reis naar Europa heeft gekost.

Het meisje heeft tien tot twintig klanten per nacht. Elke dag moet ze 600 euro afgeven aan ‘Angel’ en nog eens 1.000 euro op zondag. Om nog maar te zwijgen over de maandelijkse huur van 650 euro die ze moet aflossen om te mogen verblijven in een pand in Goussainville (Val-d’Oise). Daar deelt ze een kamer met drie andere meisjes die in dezelfde ellendige situatie verkeren. Indien ze het geld niet kan ophoesten, wordt ze geslagen met een riem.

Grace vindt op een dag in 2016 de moed om haar pooiers te verlinken. Dankzij haar kan de politie zelfs twee parallelle prostitutienetwerken oprollen. De bendes waren actief in Ile-de-France, Rouen en Lille.

Confrontatie

Zes verdachten onder wie drie vrouwen zijn sindsdien opgepakt. De politie kon een dozijn slachtoffers opsporen. Gisteren is de rechtszaak begonnen voor het hof van assisen in Parijs. De verdachten riskeren twintig jaar cel. Onder hen ook ‘Angel’ die Grace naar Frankrijk liet komen. Zij werd in januari 2016 gearresteerd. De vrouw heeft de feiten ondertussen bekend, maar haar bijdrage geminimaliseerd. Tijdens een confrontatie vroeg ze Grace om vergiffenis.

Net als de meeste Nigeriaanse pooiers is ‘Angel’ zelf een voormalige prostituee die dezelfde miserabele weg heeft afgelegd als haar slachtoffers. Volgens haar advocaat zijn haar excuses oprecht.

Pleeggezin

Sinds haar getuigenis wordt Grace opgevangen door een pleeggezin. Het meisje vertoont symptomen van posttraumatische stress. Gezien de jonge leeftijd van het moedige slachtoffer krijgt het proces heel wat weerklank in Frankrijk. Een uitspraak wordt op 6 december verwacht.