De ongelofelijke krachttoer van piloot die solo Australië bereikte en een legende werd voor de tragedie toesloeg

25 februari 2019

12u17

Bron: News.com.au 0 Vandaag de dag kan je in zestien uur van Londen naar Australië vliegen met een directe vlucht. Maar meer dan negentig jaar geleden was het een ongelofelijk avontuur. Piloot Bert Hinkler slaagde er als eerste in om solo vanuit het VK naar Australië te vliegen tijdens een epische reis die bijna 16 dagen duurde.

Hinkler bereidde zich maar liefst tien jaar voor op zijn gewaagde vlucht van 18.000 km die in Londen van start zou gaan op 7 februari 1928. Die dag stapte hij in zijn klein toestel, een Avro Avian G-EBOV, en met een London Times Atlas in zijn handen vloog hij naar zijn eerste halte: Rome.

Gevangenis

Maar daar liep het al bijna mis. De Australiër werd in de Italiaanse hoofdstad gearresteerd omdat hij op een militair vliegveld was geland. De Britse consul kon hem vrij krijgen na het betalen van een borg, waarna Hinkler doorvloog naar Malta.

Van daar ging het naar Libië, waar hij eigenlijk wilde landen op het vliegveld van kuststad Tobroek, maar door slechte weersomstandigheden moest hij uitwijken naar een plek in de woestijn. De volgende dag vloog hij alsnog naar Tobroek om vervolgens door te reizen naar Ramla, de vroegere hoofdstad van de Palestina.

Dan ging het naar Basra, Irak. Vervolgens Jask, Iran. Karachi, Pakistan, Kanpur en Kolkata (het vroegere Calcutta), India. Yangon (het vroegere Rangoon) en Kawthaung, Myanmar. Singapore. Bandung, Indonesië. Zijn laatste stop vooraleer hij zou beginnen aan zijn overtocht naar Australië was in Bima op het oostelijk schiereiland van Soembawa (Indonesië).

Beloning

Uiteindelijk landde hij op 22 februari 1928 na een vlucht van bijna zestien dagen in de Australische stad Darwin. Daarmee vestigde hij een nieuw record. Een mensenmassa was toegestroomd om de piloot toe te juichen. De man groeide uit tot een echte ster. Van de Australische regering kreeg hij een financiële beloning waarmee hij zijn eigen vliegtuig bouwde.

In 1931 vestigde de man een nieuw record. Hij vloog als eerste piloot solo van Brazilië naar Afrika. Hij was de tweede persoon die erin slaagde om de Atlantische Oceaan over te steken na Charles Lindbergh.

Laatste poging

Maar de legendarische vlucht van het VK naar Australië liet hem niet los. Zijn record uit 1928 was immers gebroken door een andere piloot, Charles William Anderson Scott. De Brit deed acht dagen en 20 uur over hetzelfde traject.

In 1933 besliste Hinkler om het er opnieuw op te wagen. Op 7 januari van dat jaar nam de piloot, ondertussen veertig jaar, afscheid van zijn vrouw - ze waren een jaar eerder getrouwd - en steeg op in Engeland (meer bepaald in Hanworth).

Drie maanden

Drie maanden lang werd niets van hem vernomen. Zijn lichaam en de restanten van zijn gecrashte toestel werden aangetroffen in de buurt van de Italiaanse bergketen Pratomagno op het Toscaanse platteland door een houthakker en zijn hond. Het toestel met bestemming Rome was op 7 januari neergestort tijdens een storm. Het horloge van de piloot wees drie uur aan.

Hinkler werd met militaire eer begraven op het kerkhof van Firenze - op bevel van Benito Mussolini. Later zou een monument ter ere van de piloot opgericht worden in Prato Alle Vacche (bergketen Pratomagno). En ook een wandelpad is naar hem vernoemd.

Een Airbus A380 van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas draagt zijn naam. En zo blijft Bert Hinkler de continenten met elkaar verbinden.