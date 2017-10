De oceaan geeft haar geheimen prijs: biologen vinden opnieuw meters diepe onderwatergrot in Great Barrier Reef FT

19u45 0 Johnny Gaskell (Instagram) Duikers trokken dit weekend voor de eerste keer naar de nieuw ontdekte onderwatergrot in het Great Barrier Reef. Nooit eerder was de schade aan het Great Barrier Reef zo groot, al valt er af en toe ook positief nieuws te rapen rond het bekendste koraalrif ter wereld. Zoals de vondst van een nieuw 'groot blauw gat' bijvoorbeeld. Het werd ontdekt in een stukje rif dat tot nu toe nauwelijks onderzocht werd.

Het was Australisch mariene bioloog Johnny Gaskell die zondag samen met z'n team de ontdekking deed. Het blauwe onderwatergat bevindt zich op goed 200 kilometer van het Daydreameiland, een van de zeven eilandjes aan de oostkust van Australië die tussen het rif genesteld liggen. Liefst tien uur had Gaskell nodig om het natuurfenomeen te bereiken. De tocht moest 's nachts gebeuren.

Yesterday's Blue Hole mission in the Great Barrier Reef. This Blue Hole has previously been described by geologists who suggested it could be even older than the famous Great Blue Hole, in Belize. It's location is in one of the least explored parts Great Barrier Reef, over 200km from Daydream Island. To get there we had to travel overnight for 10 hours and time the tides perfectly... Was well worth it! Inside the walls was similar to the site we explored a few weeks back, but this hole was deeper and almost perfectly circular. We dived down to just over 20m yesterday, before hitting bare sediment, that slowly sloped towards the centre. Again it was great to see big healthy coral colonies. Stay tuned for video footage of the coral within... 914 Likes, 26 Comments - Marine Bio | UW Photographer (@johnny_gaskell) on Instagram: "Yesterday's Blue Hole mission in the Great Barrier Reef. This Blue Hole has previously been..."

Stalactieten

Volgens onderzoekers zou dit blauwe gat - waarvan het bestaan al eerder gesuggereerd werd - nog een pak ouder zijn dat het bekende 'Great Blue Hole' voor de kust van Belize dat in de jaren 70 ontdekt werd. Die onderwatergrot zou liefst 153.000 jaar geleden ontstaan zijn en later, tijdens verschillende ijstijden, haar definitieve vorm gekregen hebben. Met een diameter van 318 meter en een diepte van 124 meter, is het gat het grootste dat tot nu toe aangetroffen en onderzocht werd. Duikers vonden er onder meer gigantische verzamelingen stalactieten. Niet voor niets kreeg het 'Great Blue Hole' in 2012 nog een plekje op de lijst van tien meest spectaculaire plaatsen ter wereld, althans volgens Discovery Channel.



De onderwatergrot die dit weekend haar eerste bezoekers kreeg, herbergt kolonies koraalrif die 'gezond' zijn en nog niet aangetast door verbleking, de opwarming van de aarde of de stormen die het meer dan 340.000 vierkante kilometer grote rif al decennia lang teisteren. Ook opvallend: het nieuw ontdekte gat is zo goed als overal perfect rond.

US Geological Survey (USGS) Het 'Great Blue Hole' voor de kust van Belize, de bekendste onderwatergrot in het koraalrif.

Donkerblauw water

Gaskell en zijn team zijn met de vondst van de grot alvast niet aan hun proefstuk toe, want ook eind september al vonden ze een blauw onderwatergat nadat ze via Google Maps op de speciale vorm waren gestoten. Ook toen troffen ze een immense verzameling onaangetast koraal aan, waaronder hertshoornkoraal. Gaskell verleende uiteindelijk zijn naam aan de onderwatergrot.



Dankzij de erosie van kalksteengrotten in het rif kunnen de felblauwe onderwatergaten ontstaan. Door hun diepte kleurt het water er donkerblauw omdat het er meer zonlicht absorbeert - vandaar het contrast met het appelblauwzeegroene water op andere plekken in het rif.

Reuzenslak

Onlangs nog raakte bekend dat de Australische overheid zeldzame reuzenslakken wil inzetten om het Great Barrier Reef te redden. Een van de meest bizarre bedreigingen is immers de doornenkroon of zeesterren die vooral 's nachts op het rif klimmen om het levende koraal 'af te grazen'. Eén zo'n zeester kan jaarlijks tien vierkante meter koraal eten. Intussen is een kweekprogramma opgestart en zullen de slakken uitgezet worden op enkele strategische plaatsen.

AIMS De slak, die tot anderhalve meter groot kan worden, eet de zeesterren in het koraal op.

AFP Liefst 95 procent van het Great Barrier Reef zou de laatste jaren verbleekt zijn.