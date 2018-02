De Noord-Koreaanse atleten keren zonder medailles terug naar huis, en dat heeft zo zijn gevolgen TK

22 februari 2018

11u59

Bron: National Post, The Sun 1 Ondanks het ijverige cheerleadingteam doen de Noord-Koreaanse atleten het niet al te best op de Olympische Spelen. Ze keren straks zonder medailles terug naar huis, en daar zullen ze waarschijnlijk ook voor gestraft worden.

Dat de Noord-Koreanen het niet bijster goed doen op de winterspelen, is niet echt een verrassing. Ten eerste wisten de 22 atleten maar op de valreep dat ze konden deelnemen, dus van een optimale voorbereiding zal niet echt sprake geweest zijn. En daarnaast liggen de wintersporten hen ook niet zo. Op de zomerspelen verzamelen ze altijd wel een aantal medailles, maar afgezien van een bronzen 'plak'in 1992 en een zilveren in 1964 haalden ze nog nooit het podium op de winterse versie.

Van een medaille was dit jaar zelfs in de verste verte geen sprake: de atleten probeerden vooral om niet als laatste te eindigen. Het vrouwelijke hockeyteam kon geen enkele wedstrijd winnen en de mannelijke skiërs in de reuzenslalom bungelden ergens vanonder in het klassement. In het kunstschaatsen wisten Ryom Tae Ok en Kim Ju Sik wel de sympathie van het publiek te winnen, maar een medaille zat er niet in: ze eindigden op een 13e plaats.

En dan hebben we het nog niet gehad over snelschaatser Jong Kwang Bom, die gisteren zelfs geen sikkepit sportiviteit aan de dag legde. Hij struikelde al na enkele seconden en probeerde in zijn val dan maar de Japanse deelnemer naast hem mee te sleuren door aan zijn schaats te trekken. De 'atleet' werd gediskwalificeerd.

Ontevreden leider

Natuurlijk luidt de olympische leuze dat deelnemen belangrijker is dan winnen, maar in dit geval kan je daarover discussiëren. De meeste atleten moeten enkel een gedeukt ego verwerken, maar de Noord-Koreanen moeten straks terug naar hun thuisland. Waar grote leider Kim Jong-un waarschijnlijk niet onder de indruk is van de matige prestaties.

Volgens Jacob Kovalio, professor aan de Carleton University en expert van de Aziatische regio, zullen de atleten dan ook gestraft worden. "Waarschijnlijk krijgen we binnen de week berichten dat de atleten sancties krijgen omdat ze de wereld niet getoond hebben hoe geweldig het regime wel is." Concreet zullen de sporters en hun coaches verschillende sessies van 'public shaming' moeten ondergaan: ze moeten zichzelf dan luidop en uitgebreid verontschuldigen tegenover een grote groep andere mensen, die hen dan op hun beurt stevig bekritiseren. Dat proces kan uren duren en zal elke drie à vier dagen herhaald worden.

Extra straffen

Het klinkt belachelijk, maar die 'public shaming' is een vaste waarde in de DPRK-partij van Kim Jong-un. Van fabriekswerkers tot studenten en zelfs belangrijke politici: allemaal kunnen ze onderworpen worden aan het ritueel. En het blijft ook niet bij de gênante vertoning, want afhankelijk van hoe slecht de atleet gepresteerd heeft, kunnen er ook enkele bijkomende straffen opgelegd worden. Zo is het niet ongebruikelijk dat mensen een tijdje intensieve arbeid moeten verrichten, zoals het graven van grachten.

Volgens Choi Hyun Mi, een bokser die naar Zuid-Korea kon vluchten, zullen die hardere straffen weggelegd zijn voor de atleten die het onderspit moesten delven tegen landen als Japan, Zuid-Korea of de Verenigde Staten. Naast harde arbeid kunnen de atleten ook nog een slechtere behuizing krijgen, of minder goede rantsoenen. "Niet bevorderlijk voor een atleet natuurlijk", aldus de bokser.

Strafkampen

Geen leuke vooruitzichten dus voor de Noord-Koreaanse atleten, maar ze klinken al minder grimmig dan in de tijd van Kim Il-sung. De eerste dictator van Noord-Korea was nog een stuk wreder dan zijn kleinzoon en huidige leider Kim Jong-un. Toen het nationale team van het land in 1966 naar de wereldbeker voetbal in Engeland trok, plaatsten die zich wonder boven wonder voor de kwartfinales. Daar werden ze uiteindelijk verslagen door Portugal met 5-3. Geen slechte prestatie, zou je zeggen, ware het niet dat er foto's opdoken van de voetballers terwijl ze een drankje nuttigden met enkele lokale dames. De woede van Kim Il-sung was naar verluidt enorm.

Volgens Kang Chol-Hwan, die het land kon ontvluchten en een boek schreef over zijn ervaringen, werd het voltallige voetbalteam naar een van de gruwelijke strafkampen gestuurd. Kang kwam een paar atleten tegen in de Yodok-gevangenis, waar martelingen schering en inslag waren. "Voetballer Pak Seung-Zin werd berucht in het kamp omdat hij goed tegen het martelen kon. En een van zijn ploegmaten werd 'de kakkerlak' genoemd omdat hij elk insect dat hij kon vinden opat tegen de honger." Dan toch maar liever die publieke schaamte, nietwaar?

