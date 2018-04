De nieuwste uitdaging voor het goede doel: citroenen eten Rob Van herck

16 april 2018

13u34

Bron: VTM Nieuws 1 De ‘Lemon Face Challenge’ is de nieuwste uitdaging, vier jaar nadat de ‘Ice Bucket Challenge’ ruim 100 miljoen euro opbracht voor de spierziekte ALS. De Lemon Face Challenge wil de aandacht vestigen op DIPG, of ponsglioom, een ongeneeslijke hersenziekte die vooral kinderen en jongeren treft.

De uitdaging werd gelanceerd door de elfjarige Aubreigh Nicholas die sinds september aan de ziekte lijdt. Als je wordt uitgedaagd moet je ofwel een stuk citroen eten en drie mensen uitdagen ofwel geld storten voor het goede doel ‘Aubreigh’s Army’, al doen de meeste mensen beide dingen.

Aubreigh's Army When life hands you lemons 🍋................. #lemonface #aubreighsarmy #prayforaubreigh #dipg #328 Coach Nick Saban

Kleine Tijn

Twee jaar geleden lakte heel Nederland nog haar nagels voor de zesjarige Tijn, die ook aan de ziekte leed. Toen werd er 2,5 miljoen euro ingezameld, waarmee een nieuwe robotarm werd aangekocht die moet helpen bij de behandeling van ponsglioom.

Al enkele grootheden in de Amerikaanse sportwereld hebben de uitdaging aanvaard en ze gaat dus als een lopend vuurtje in de VS. Op de eerste Belgische genomineerde is het nog even wachten.