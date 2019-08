Exclusief voor abonnees De nieuwe Britse regering lijkt een bewind-Thatcher 2.0 Patrick Van IJzendoorn

08 augustus 2019

15u47

De nieuwe Britse regering lijkt een bewind-Thatcher 2.0. Compleet met radicale, strijdlustige en libertaire adviseurs.

Norman Stone was de lievelingshistoricus van Margaret Thatcher en medegrondlegger van de eurosceptische denktank Bruges Group. Stone stierf eerder deze zomer op 78-jarige leeftijd, een paar weken voordat Boris Johnson het premierschap aanvaardde. De erfenis van de door Britse progressieven zo verafschuwde rebel Stone bestaat niet alleen uit een kast vol boeken en een reeks anekdotes over zijn hedonistische bestaan in Oxford, maar ook uit Dominic Cummings.

Deze 47-jarige oud-student van Stone is als stafchef van Boris Johnson nu de belangrijkste man in 10 Downing Street. Johnson zweert bij de anti-autoritaire zonderling, die door oud-premier David Cameron werd omschreven als een carrièrepsychopaat. Toen Johnson hem benaderde, stelde Cummings een eis: ik ben de baas.

