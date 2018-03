De naderende Apocalyps? Van dit noodpakket kan een gezin een jaar eten Ellen den Hollander

12 maart 2018

14u18

Bron: AD.nl 0 Wie in de VS een oorlog of apocalyps moet overleven, kan sinds kort terecht bij de groothandel Costco. Het bedrijf heeft een overlevingspakket samengesteld waarmee een familie een jáár vooruit kan.

Het pakket bestaat onder meer uit granen, fruit, groenten en zuivel. De bederfelijke waren zoals groenten en fruit zijn gevriesdroogd. Er zitten lekkernijen in als broccoli, boontjes, bananen en aardbeien. Uiteraard bevat het pakket ook melkpoeder, kristalsuiker, rijst en bruine suiker.

Het is geen probleem als het nog even duurt voordat het gebruik van het pakket nodig is: veel van de producten blijven tot wel 30 jaar goed. De prijs van het pakket is 6.000 dollar (circa 4.880 euro) en bestaat uit 36.000 maaltijden.

Elke maaltijd bevat 2.000 calorieën. En dat voor een prikje: een maaltijd kost nog geen 14 eurocent. Met het pakket kan een gezin van vier personen een jaar vooruit, rekent Costco de klant voor. Europeanen kunnen het pakket niet bestellen: Costco levert alleen in de VS. Op de site van de groothandel wordt het pakket beoordeeld met vijf sterren.