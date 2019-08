De mysterieuze miljardair die via Twitter geld en wagens weggeeft aan onbekenden KVE

19 augustus 2019

15u14

Bron: Die Welt, Fox News, Le Figaro, Twitter 7 Een 31-jarige Amerikaanse miljardair geeft op Twitter geld en andere waardevolle spullen weg aan willekeurig geselecteerde personen die zijn bericht hebben geretweet. En ook Trump zit er voor iets tussen. Momenteel schenkt Bill Pulte een Bitcoin ter waarde van 10.000 dollar weg. Maar zelf profiteert hij natuurlijk ook van zijn stunts. Wie is die man en wat drijft hem?

Hoe het allemaal begon. “Wanneer Donald Trump dit retweet, dan geef ik 30.000 dollar (omgerekend 27.000 euro) aan een veteraan op Twitter”, schreef Bill Pulte op 10 juli.

If @realDonaldTrump retweets this, I will give $30,000 to a Veteran on Twitter. @Scavino45 @DanScavino Bill Pulte(@ pulte) link

De man is zeker niet de eerste en zal ook niet de laatste zijn die op het netwerk met het blauwe vogeltje de aandacht zoekt van de president. Maar niet iedereen slaagt daarin. De miljardair daarentegen kreeg het voor mekaar. Donald Trump bedankte Bill zowaar voor zijn actie. In hoofdletters. “Ik denk niet dat veel andere presidenten dit zouden gedaan hebben”, zo zou hij later verklaren aan Fox News.

THANK YOU BILL! https://t.co/ToNeu9OGuM Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Goed tien dagen later overhandigde Pulte aan de echtgenote van een veteraan een gloednieuwe wagen en 10.000 dollar in cash. De scène werd live uitgezonden via het videoplatform Periscope: men ziet de dame huilen van geluk waarbij ze de weldoener langdurig omhelst. Meer dan een miljoen mensen waren getuige van de ontroerende overhandiging.

Goed voorbereid

De actie leek zeer goed voorbereid, zo schrijft Die Welt. Enige dagen voor de oproep aan Trumps adres had de 31-jarige zakenman al verkondigd 100.000 dollar (ruim 90.000 euro) te willen wegschenken via Twitter aan mensen die het nodig hebben. Het zogenaamde doel: het creëren van een filantropische beweging op sociale media om de mensen te helpen die worden vergeten.

“Dat heeft nog niemand gedaan”, zo feliciteerde Pulte zichzelf tijdens een live uitgezonden video. Een (bijkomende) voorwaarde om in aanmerking te komen? De man volgen op Twitter en zijn bericht retweeten. De officiële motivering luidt dat het zodoende de zakenman en zijn assistenten in staat stelt om contact op te nemen met de winnaar van de weggeefactie.

Beroemd worden

Daadwerkelijk is het natuurlijk een zeer doeltreffende manier om zelf beroemd te worden. Tot voor kort was Bill Pulte nog een nobele onbekende op sociale media en daarbuiten. Nu heeft hij niet minder dan 450.000 extra volgers binnengehaald op een maand tijd en staat de teller al op 509.000.

Tijdens de afgelopen dagen gaf hij geldbedragen weg en ook een minivan. 100 dollar hier, 1.000 dollar daar. Een auto elders. Of hij betaalde de lunch van iemand, of de rekening van een onbekende. Vrijwel alle schenkingen werden gefilmd. Momenteel heeft hij een Bitcoin ter waarde van 10.300 dollar in de aanbieding.

I will give $10,367 or a Bitcoin to someone random who retweets this in the next 72 hours (must be following me so I can dm you) Bill Pulte(@ pulte) link

Bill Pulte is de kleinzoon van de uiterst vermogende William John Pulte, de oprichter en voorzitter van de ‘Pulte Group’, een van de grootste vastgoedondernemingen in de VS. Hij studeerde journalistiek maar zal net zoals zijn grootvader en vader zakenman worden. Hij richt zijn eigen investeringsfonds op en heeft 200 medewerkers in dienst in Michigan, Illinois en Florida.

De man gaat ook van start met de ‘The Blight Authority’, een non-profitorganisatie die in arme steden verlaten woonwijken moderniseert.

Voor hij bekendheid verwierf op sociale media zette de miljardair vooral de goede daden van zijn stichting in de verf. Maar nu is er dus Twitter. Ondanks dat hij zich nauw verwant voelt met de veteranen, heeft hij benadrukt dat iedereen - die het nodig heeft - een winnaar van zijn acties kan zijn.

Iedereen even genereus

De miljardair hoopt naar eigen zeggen meer dan ooit dat zijn volgers in de toekomst even genereus zullen zijn als hijzelf. De man blijft herhalen dat het goed is om iets aan anderen te geven, aan gezinnen in nood of mensen met gezondheidsproblemen. Al gaat het maar om een koffie. Alle beetjes helpen.

Of in de woorden van Pulte zelf: “Ik wil een cultuur van het geven in de wereld stimuleren. Er is zo veel haat op sociale media. Het wordt tijd dat we de kracht van sociale media voor positieve doeleinden inzetten.”