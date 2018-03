De mysterieuze, kogelvrije trein van Kim Jong-un: kreeft, wijn en vrouwelijk schoon jv

27 maart 2018

14u29

Bron: New York Times 0 Zit de Noord-Koreaanse leider in China? De mysterieuze donkergroene trein met gele strepen die gisteravond het station van Peking binnenreed, doet dat alleszins vermoeden. Kim Jong-un heeft mogelijk een geheim overleg met zijn Chinese ambtsgenoot op de agenda staan. De trein zou Peking deze namiddag alweer verlaten hebben.

De trein met 21 wagons en met verduisterde ruiten, zodat je niet kan binnengluren, doet alvast sterk denken aan hoe Noord-Koreaanse leiders zich het liefst verplaatsen, met kogelvrije voertuigen. De twee vorige staatshoofden, Kims vader en grootvader, reisden in dezelfde stijl naar het buitenland, al waren die trips zeldzaam. Ook voor Kim Jong-un zou het het eerste buitenlands bezoek zijn na zijn instelling in 2011.

De New York Times geeft een overzicht van wat bekend is over de bijzondere trein. Die informatie komt van inlichtingendiensten, van prominenten die ooit mee aan boord mochten, en van zeldzaam beeldmateriaal van de Noord-Koreaanse staatspers.

Kim Jong-un zou minstens negentig hoogbeveiligde wagons ter beschikking hebben. Daar kwam Zuid-Korea achter in de tijd van Kims vader, Kim Jong-il. Als de leider op staat gaat, worden er drie treinen ingezet. Vooraan een trein met security, in het midden die van de leider zelf en achteraan nog eentje met extra bodyguards en bevoorrading.

Trein der traagheid

Alle wagons zijn kogelvrij, wat het gewicht van de trein enorm opdrijft, met duizenden kilo's. Dat betekent ook dat de trein traag rijdt. De maximumsnelheid wordt geschat op 60 km/uur. Nog volgens hetzelfde Zuid-Koreaanse verslag zaten in de tijd van Kim Jong-il in de eerste trein honderd veiligheidsagenten. Zij moesten bommen en andere mogelijke gevaren opsporen in de stations en de veiligheid van de sporen checken. Ze kregen bijstand van militaire helikopters en vliegtuigen die boven hen mee vlogen. In Noord-Korea werden twintig treinstations gebouwd, enkel en alleen voor de leider.

De Noord-Koreaanse schoot heel soms beelden van de leiders in de trein zelf. Zo zat Kim Jong-un in 2015 aan een lange witte tafel in wat waarschijnlijk een vergaderzaal was van de trein. Van zijn vader bestaan er beelden uit 2011, in dezelfde setting. Toen was een flatscreen tv duidelijk zichtbaar, in de recentere video een laptopcomputer. Verder zijn er beelden van een ontvangruimte met pluchen zetels, van een meeting in een restauratiewagen en van een banket in een wagon bekleed met donker hout. Kim Jong-il zit aan een rijkelijk gevulde eettafel, terwijl er optredens zijn van mensen in smoking en avondkledij.

De kantoorwagon van Kim Jong-il, met bureau en computer, wordt bewaard als museumstuk in het Kumsusan Zonnepaleis in de hoofdstad Pyongyang, waar de Noord-Koreaanse dictator ook begraven ligt.

Kreeft

Kim Jong-il zou vliegangst gehad hebben en reisde daarom bij voorkeur met de trein. Die was ook voorzien van moderne communicatietechnologie. En: een hoop personeel dat hem op zijn wenken moest bedienen. De Russische ambtenaar Konstantin Pulikovsky reisde in 2011 met Kim Jong-il door Rusland. "Je kon elk Russisch, Chinees, Koreaans, Japans en Frans gerecht bestellen", schreef hij. Kim stond erop dat er levende kreeft en andere delicatessen aan boord waren tijdens de trip door Siberië. Kratten Bordeaux- en Bourgogne-wijn werd overgevlogen vanuit Parijs, herinnerde Pulikovsky zich in zijn memoires. De verveling ging Kim tegen met "vrouwelijke dirigenten" die hem in het Koreaans en Russisch bezongen.

Hoe zijn zoon het allemaal aanpakt, is niet bekend. Maar Kim Jong-un heeft wel een aardje naar zijn vaartje. Hij zou van Zwitserse kaas houden, van Cristal champagne en van Hennessy cognac.

Tragedie

De trein bleef niet gespaard van tragedies. In april 2004 kwamen meer dan 3.000 mensen om in Ryongchon, bij de Chinese grens, na een botsing of een technisch defect van treinen, waarbij hun brandbare ladingen ontploften. Het gerucht ging toen dat het een aanslag op Kim Jong-il was, omdat hij enkele uren tevoren langs die plek gepasseerd was.

De leider zou volgens de staatsmedia veel later, in december 2011, op zijn trein gestorven zijn na een hartaanval.

