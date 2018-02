De moordenaar van Libby en Abby staat op deze laatste foto. Niemand weet wie hij is dus slaat volledig dorp aan het speuren avh; kve

10 februari 2018

12u12

Bron: Time; news.com.au; The Sun 90 Op valentijnsdag in 2017 veranderde het dorpje Delphi in de Amerikaanse staat Indiana voor altijd. Twee vriendinnetjes, Abby (13) en Libby (14) werden dood teruggevonden langs de spoorweg. Op een laatste onheilspellende foto op Snapchat zou hun moordenaar te zien zijn, maar omdat de politie hem niet vindt, zoekt nu het hele dorp mee.

Abigail ‘Abby’ Williams (13) en Liberty ‘Libby’ German (14) werden op 13 februari 2017 als vermist opgegeven nadat ze waren afgezet nabij een oude spoorwegbrug in Delphi om te gaan wandelen. Ze keerden nooit terug. De volgende dag vond men hun lichamen nabij een kreek, zo’n 800 meter verwijderd van de historische spoorwegbrug. Voor haar dood had Libby nog twee mysterieuze beelden op Snapchat gepost.

Snapchat

Op één beeld staat Abby. De 14-jarige Libby zou ook hun moordenaar op beeld hebben vastgelegd terwijl hij in de achtergrond liep met een hoodie. De politie is ervan overtuigd dat het meisje begon te filmen nadat ze ongerust werd toen een man hen begon te volgen. “Libby is een heldin”, klonk het op een persconferentie van de politie. “Ze voelde dat er iets niet klopte en maakte beelden.”

Lees verder onder de foto.

De politie gaf ook een kort audiofragment vrij waarop de stem van de vermoedelijke dader te horen is terwijl hij op een autoritaire toon zegt: “De helling af”. Speurders hoopten dat iemand zijn stem zal herkennen, maar een jaar later blijft het oorverdovend stil.

Dorp speurt mee

Omdat er maar geen schot in de zaak kwam, gingen verschillende inwoners van Delphi zelf op onderzoek uit. Ook Libby’s opa Mike onderneemt actie. Hij keert telkens opnieuw terug naar de plaats van de moorden: “Ik zoek langs het pad naar aanknopingspunten die de politie kan gebruiken om de moordenaar te vinden.”

Een jaar na de moorden staat het dorp nog altijd volledig in het teken van Abby en Libby. In vrijwel elke winkel hangt een robotfoto van de dader en elke dag krijgt de politie nieuwe tips binnen. In een jaar tijd heeft de politie al meer dan 11.000 tips verzameld.

Sheriff Tobe Leazenby hoopt nog altijd op die ene ultieme tip. “Er zijn momenten geweest waarop we dachten dat we hem bijna hadden”, zegt Leazenby. “Ik ben ervan overtuigd dat er een dag komt waarop we iemand kunnen veroordelen voor de moorden.”

Tot de zaak is opgelost hangt het hele dorp ook oranje lampen aan de voordeuren, om Abby en Libby te eren.