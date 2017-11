De moedige man aan wie we de Ice Bucket Challenge te danken hebben, heeft de strijd tegen spierziekte ALS verloren Karen Van Eyken

18u13 5 rv Anthony Senerchia met zijn vrouw Jeanette en zijn dochter Taya. Hij was een wereldwijde inspiratiebron die als geen ander dapper de bakens wist te verzetten. Hij was het boegbeeld van de Ice Bucket Challenge waarmee meer dan 100 miljoen dollar op amper dertig dagen tijd werd ingezameld voor het onderzoek naar de ziekte ALS. Een ongeziene prestatie. Anthony Senerchia heeft de strijd tegen ALS verloren, maakte zijn familie bekend. Hij werd 46 jaar.

In 2003 - twee maanden na zijn huwelijk nota bene - kreeg Anthony Senerchia die in Pelham in de Amerikaanse staat New York woonde, het slechte nieuws van de dokters te horen. Hij leed aan ALS.

Met de steun van echtgenote Jeanette en dochterje Taya bleef hij niet bij de pakken zitten. Anthony was een doener. Anthony was een vechter.

In 2014 was hij de inspiratiebron achter de geldinzamelingsactie voor ALS via de Ice Bucket Challenge dat al snel uitgroeide tot iets bijzonders. Het was een familielid van Anthony, de professionele golfer Chris Kennedy, die als één van de eersten werd genomineerd om een emmer ijskoud water over zich heen te gieten. Toen was de actie nog niet verbonden aan ALS maar Kennedy besloot om de uitdaging aan te gaan en geld in te zamelen voor de bestrijding van de ziekte met Anthony als boegbeeld.

Aanvankelijk ging de challenge in New York viraal om daarna een wereldwijd fenomeen te worden. Zeventien miljoen mensen - onder wie vele beroemdheden - plaatsten filmpjes waarin ze ijswater over zichzelf uitgoten. Op dertig dagen tijd stond de teller al op 100 miljoen dollar. In totaal bracht de campagne zelfs meer dan 200 miljoen dollar op.

"Het begon als een klein gebaar om Anthony een hart onder de riem te steken. Maar het werd groter dan we ooit voor mogelijk hielden", zei Chris Kennedy.

Anthony Senerchia overleed op 25 november.