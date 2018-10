De moderne bankoverval: wie stopt de Nederlandse plofkrakers? Charlotte Huisman en Wil Thijssen

18 oktober 2018

15u13

Bron: de Volkskrant 0 Dinsdagnacht mislukte in het Zuid-Duitse Germering een plofkraak op een geldautomaat. Vier verdachten zijn aangehouden, volgens Duitse media bevinden zich onder hen Nederlanders. Nederlandse criminelen zijn in Europa de meesters van de plofkraak. Hoe komt dat?

Een keiharde knal wekt de bewoners van een rij appartementen in het Duitse Wesel uit hun slaap, het is dinsdagnacht 25 juli 2017. De geldautomaat van de Santanderbank onder hun woningen is opgeblazen met het gas acetyleen, de rook komt eruit. Een getuige ziet donkergeklede mannen met bivakmutsen in een Audi stappen, die er met een rotvaart vandoor gaat. Een paar uur later crasht deze Audi na een wilde politieachtervolging op een rotonde bij Kanaleneiland in Utrecht.

