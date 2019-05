De Minister voor inheemse Australiërs is voor het eerst zelf inheems

28 mei 2019

16u58

Bron: The Guardian, BBC 0 Ken Wyatt werd afgelopen week gekozen als Minister voor inheemse Australiërs. Hij is daarmee de eerste Aboriginal ooit die die positie mag bekleden.

Deze historische aanstelling maakt van hem ook de eerste inheemse Australiër die in het kabinet, het Australisch federaal parlement, mag zetelen. Het nieuws werd bekend gemaakt door de minister-president op National Sorry Day, een dag die de mistoestanden die de Aboriginals moesten ondergaan, herdenkt.

Veel inheemse Australiërs vieren de benoeming van Wyatt, maar er staan hem grote uitdagingen te wachten, want Australië worstelt nog altijd met grote discussies over inheemse erkenning en ongelijkheid. Zo hebben Aboriginals over het algemeen een slechtere gezondheidstoestand dan de rest van de bevolking en hebben ze een levensverwachting die 20 jaar lager ligt.

Gestolen generatie

In 2010 werd hij al als eerste Aboriginal verkozen in The House of Representatives. Tijdens zijn eerste speech droeg hij toen iets dat zelden gezien werd in het parlement. Hij had een jas aan van kangoeroehuid, versierd met veren van een roodstaartige zwarte kaketoe, een symbool van leiderschap bij de Aboriginals.

Voor hij in de politiek stapte, was hij leerkracht in het basisonderwijs en daarna ambtenaar in de gezondheidszorg. Zijn moeder behoorde tot de Gestolen Generatie, waarbij Aboriginal-kinderen met geweld van hun ouders werden gescheiden en bij witte families werden ondergebracht.

Systematische discriminatie

Hoewel Aboriginals al eeuwenlang het land bevolken, blijft het nog steeds eerder uitzonderlijk dat ze in het parlement terecht komen. Tot nu toe zetelden er nog maar 10 inheemse politici in het parlement. Dat ze nog maar 4% van de bevolking uitmaken en dus een minderheid zijn, is niet de voornaamste reden. Al decennialang worden Aboriginals systematisch gedscrimineerd. Zo kregen ze pas in 1962 het recht om te stemmen in federale verkiezingen. “Inheemse mensen zijn heel lang heel bewust in de marges van de politiek gehouden”, zegt professor O’Sullivan, expert inzake inheemse representatie.

