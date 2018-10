De memoires die kandidaat-rechter Brett Kavanaugh liever niet meer ziet opduiken: over stomdronken feestjes en het bewustzijn verliezen in de auto TT

02 oktober 2018

18u09

Bron: ANP, The New Yorker, Newsweek 0 Het is dezer dagen een van de meest gewilde, maar tegelijk ook een van de meest zeldzame boeken van de VS: Wasted: Tales of a Gen X Drunk ('Stomdronken: verhalen van een dronkenlap uit generatie X'). En dat ligt enkel en alleen aan een van de personages: Bart O'Kavanaugh.

Het boek is in 1997 geschreven door Mark Judge, schoolvriend van de in opspraak gekomen kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof Brett Kavanaugh. In het boek beschrijft Judge, die volgens slachtoffer Christine Ford erbij was toen Kavanaugh haar in 1982 aanrandde, zijn wilde jeugdjaren vol alcohol en feestjes. En, verrassing: een van de personages in het boek is een zekere ... 'Bart O'Kavanaugh'. In een passage moet O'Kavanaugh bijvoorbeeld in een auto braken en verliest hij zelfs het bewustzijn na een dronken nacht.

De van seksueel misbruik beschuldigde kandidaat-rechter wilde tijdens de felbesproken hoorzitting in de Senaat vorige week niet zeggen of deze beschonken 'Bart' hem moet voorstellen in het boek van Judge. "Dat moet u aan hem vragen", reageerde Kavanaugh op de vraag van een senator. Een expliciete ontkenning kwam er niet.

"Mark Judge was een vriend in de middelbare school die een zeer zwaar alcoholprobleem kreeg, een verslaving die tientallen jaren duurde en waar hij maar moeilijk vanaf geraakte", zei de kandidaat-rechter. Een deel van Judges therapie bestond uit het schrijven van een boek over zijn ervaringen. Volgens Kavanaugh is boek deels "gefictionaliseerd" en koos Judge namen van vrienden om personages neer te zetten. "U kan ervoor kiezen om daarmee te lachen", gaf hij nog mee aan de senatoren die hem ondervroegen.

Tot 2.000 dollar per exemplaar

Terwijl de FBI deze week verder gaat met zijn onderzoek naar Kavanaugh vooraleer de Senaat zal stemmen over zijn aanstelling, kosten versies van het boek op Amazon vandaag al snel 2.000 dollar (1.733 euro). Tijdschrift The New Yorker berichtte eerder al dat op internet "voor geen liefde of geld" meer een exemplaar te bestellen is van "het meest besproken boek in Amerika". Vrijdag nog ging een exemplaar op eBay van de hand voor 850 dollar (735 euro).

De uitgever kon niet zeggen hoe groot de oplage destijds was. Schattingen lopen uiteen van 80 tot een paar duizend. Ook bijdrukken om te verdienen aan de plotse populariteit van het boek is geen optie. Judge beschikt inmiddels weer zelf over de rechten.

Een literair hoogstandje is het boek trouwens ook niet. In de Times Book Review concludeerde een recensent in 1998 dat de memoires "weliswaar een waarschuwing zijn. Niet per se voor alcoholverslaafden, maar wel voor iedereen die over alcoholisme wil schrijven."