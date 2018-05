De Marshall-eilanders gaan bijna kopje onder. Dit is hun emotionele strijd Anne-Gine Goemans

Nergens zijn de effecten van klimaatverandering beter te zien dan op de Marshall-eilanden in de Stille Oceaan. Het is een kwestie van tijd voor de inwoners letterlijk kopje onder gaan. En dat terwijl de eilanden nog niet zijn hersteld van de bovengrondse kernproeven die de Amerikanen er in de jaren vijftig uitvoerden.

Nerje Joseph zit op de veranda van haar uit betonblokken opgetrokken driekamerwoning die grenst aan de Stille Oceaan. Op haar schoot heeft zich een kleindochter genesteld. Het is een warme, windstille ochtend op het eiland Majuro, de hoofdstad van de Marshall­eilanden. Golfjes botsen onschuldig tegen het muur­tje van kokosnootschillen achter haar ­woning. Nerje Joseph (76) is een kleine vrouw met handen die zijn vergroeid door de reuma. Ze wil graag vertellen over de 67 kernproeven die de Verenigde Staten in de buurt van haar ­eiland uitvoerden. Ze is eigenlijk al haar hele leven lang boos en verdrietig, maar daarover straks meer. Eerst vertelt ze over haar buurman, de zee, met wie haar relatie verstoord is.

Nog niet zo lang geleden viel ze in slaap van het zacht kabbelende geluid. Het heldere water was een vriend die gul gaf. Als haar vader er met zijn houten kano op uit trok, kwam hij terug met netten vol vis. Maar sinds een paar jaar boezemt de oceaan haar angst in. Het ­geluid van de zee is veranderd, de golven klinken harder, ongeduldiger. Als het stormt bonzen ze zelfs tegen de muren. Boem! Laat me erin! Boem! Ze is bang dat op een dag de zee haar woning als een aquarium zal vullen. Nerje Joseph is op de hoogte van klimaatverandering. ­Iedereen praat tegenwoordig over de stormen, die heftiger worden en de ­eilanden langzaam opeten. Ze wijst naar de ontwortelde palmbomen die zielloos over het smalle strand hangen.

