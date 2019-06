De man die vrouw en kind verloor bij aanslag in Nice, is nu zelf gestorven van verdriet Karen Van Eyken

17 juni 2019

13u14

Bron: Le Parisien, RTL 104 Na drie jaar rouwen om het verlies van vrouw en zoon bij de terreuraanslag in Nice is ook bij Tahar Mejri (42) het leven langzaam uitgedoofd. De treurende echtgenoot en vader kon de rug niet meer rechten en is afgelopen woensdag overleden, zo melden Franse media. De aanslag heeft alzo nog een 87ste slachtoffer geëist.

Kleine Kylan (4) stierf op 14 juli 2016 net als zijn moeder Olfa (31) toen een terrorist met een vrachtwagen niemand ontzag op de Promenade des Anglais. Tahar Mejri zag alles voor zijn ogen gebeuren, maar bleef zelf ongedeerd.

De volgende dag stond het onnoemelijke verdriet gegrift in het gelaat van Mejri. Hij belichaamde de pijn die alle nabestaanden van de 86 slachtoffers voelden.

“Bij onze eerste afspraak ontmoette ik een sterk vermagerde man met rode ogen. Het was midden juli en hij had het heel erg koud”, vertelt zijn advocate Cathy Guittard na het overlijden van een man die meer was geworden dan een gewone cliënt.

Rietstengel

De maanden en jaren gingen voorbij maar de gezondheidstoestand van Mejri verbeterde niet. Integendeel. “We realiseerden ons dat hij - ondanks een zware behandeling met antidepressiva - een mechanisme van zelfvernietiging bij zichzelf had geactiveerd”, aldus Guittard, die daarbij het beeld oproept van een rietstengel die meer en meer gaat doorbuigen.

“Zijn geliefden waren brutaal van hem weggerukt en hij had geen veerkracht meer. Een medische behandeling volstond niet”, vertelt Anne Murris van de organisatie ‘Mémorial des Anges’ die de nabestaanden van de slachtoffers verenigt. De Parijse vrouw verloor haar dochter Camille op de Promenade des Anglais en weet maar al te goed wat dit met een mens doet. Zij maakte als eerste melding van de dood van Tahar Mejri op Facebook die “was gestorven van verdriet”.

“Voor ons blijft dit lijden en het gemis een leven lang duren. Ook wij zijn slachtoffers, maar justitie heeft hier nog te weinig oog voor.”

Volgens Murris ging de rouwende vader “al heel lang slapen op de Promenade des Anglais, daar waar zijn geliefden de dood vonden”. “Hij was een van de eersten die zich bij onze organisatie aansloot. Hij wilde dat er herdenkingen werden georganiseerd, maar hij had nog altijd niet de fysieke en mentale kracht om er zelf aan deel te nemen.”

Doffe blik

Ook het geloof bracht geen soelaas bij de man van Tunesische afkomst. “Hij vertelde me dat hij bad voor Kylan en Camille”, herinnert Murris zich. In februari zag ze hem voor het laatst: “Hij had een doffe blik in zijn ogen.”

“Tahar Mejri is het 87ste slachtoffer van de aanslag in Nice”, concludeert Murris die de man ook als dusdanig wil officieel laten herkennen.

De man zal in Tunesië worden begraven naast zijn geliefden. Er is een onderzoek geopend om de exacte doodsoorzaak te bepalen. Maar voor wie hem kent, is er geen twijfel: Tahar Mejri stierf van verdriet.

Bataclan

Vorige week raakte eveneens bekend dat de aanslagen in Parijs - twee jaar na de gruwelijke feiten - nog een slachtoffer hebben geëist. Een man die aan het bloedbad in de Bataclan had weten te ontkomen, werd met een ernstige posttraumatische stressstoornis opgenomen in een psychiatrische inrichting, waar hij twee jaar na de aanslagen een einde aan zijn leven maakte. Justitie erkent dat de 31-jarige man tot de slachtoffers hoort. Het aantal slachtoffers van de aanslagen op 13 november 2015 komt daarmee op 131.