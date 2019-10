De machtswissel in Syrië in één beeld: Russische huurling poseert in haastig verlaten Amerikaanse legerbasis Rusland vult leegte die Amerikaanse troepen in noorden van Syrië achterlieten AW TT

15 oktober 2019

14u55

Bron: Washington Post, ANP, Reuters, Bloomberg 4 Het leger van de Syrische president Bashar al-Assad heeft de stad Manbij en omliggende plaatsen in het noorden van Syrië helemaal in handen. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Ook laat persbureau Tass weten dat de Russische militaire politie - ter vervanging van de Amerikaanse troepen - in het gebied patrouilleert aan de frontlinie tussen de Turkse en Syrische troepen. Op een video is te zien hoe Russische huurlingen zich amuseren in een kamp waar tot vanmorgen nog Amerikaanse troepen gestationeerd waren.

De strategisch belangrijke stad Manbij ging tijdens de Syrische burgeroorlog meerdere keren in andere handen over. De door Koerden gedomineerde SDF-militie verdreef Islamitische Staat er in 2016. Eenheden van het Syrische leger trokken gisteren de scharnierstad binnen in het kader van een militaire ontplooiing om het Turkse offensief tegen te gaan.

Vandaag bevestigde de internationale coalitie onder leiding van de Amerikanen dat het de stad verlaten heeft. Op Twitter circuleren beelden van Amerikaanse legervoertuigen die zich terugtrekken uit het gebied, terwijl ze Syrische troepen kruisen die er net op weg naartoe zijn.



Volgens Rusland heeft het Syrische leger ondertussen een gebied van 1.000 vierkante kilometer rond Manbij in handen.

Basis

De machtswissel in het gebied werd vanmiddag ook treffend duidelijk toen een Russische huurling en oorlogscorrespondent voor ANNA News, geïdentificeerd als Oleg Blochin, een video maakte in de - ondertussen voormalige - Amerikaanse legerbasis van Manbij, die volledig intact door de VS-troepen is verlaten. Blochin - nota bene met een pet van de baseballclub New York Yankees - volgt als correspondent de paramilitaire Wagner Groep, een huurlingenleger in dienst van de Syrische troepen. In een andere video is te zien hoe Blochin een toegangshek op en neer beweegt.

Steun van Assad (en Rusland)

Omdat de Koerden vreesde voor een slachtpartij onder de Koerden als het Turkse leger zou binnenvallen, hebben ze een deal gesloten met het regime van Assad. In ruil voor de controle over grote gebieden van Syrië, biedt het Syrische leger de Koerden bescherming. Dat betekent dan wel een einde voor de Koerdische autonomie, het verkleint eveneens het risico op een bloedbad.

Het Syrische leger had vorig jaar op verzoek van Koerdische troepen al een beperkt aantal militairen rond Manbij gestationeerd om het gebied te beschermen tegen een gevreesde Turkse aanval. Maar de jongste inzet is de belangrijkste van Damascus sinds het leger zich in 2012 terugtrok uit de stad in de provincie Aleppo.

Moskou geeft militaire steun aan het regime van Assad, maar heeft ook een goede relatie met Turkije. Rusland zal een militaire confrontatie tussen Syrië en Turkije niet toestaan, zei de Russische Syrië-gezant Aleksandr Lavrentjev volgens lokale media.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei eerder dat hij verwachtte dat Koerdische troepen zich zouden terugtrekken uit de strategische stad, ongeveer 30 kilometer ten zuiden van de Turkse grens. Hij liet uitschijnen dat hij tegen tegenaanval tegen Syrië zou lanceren. “Wanneer Manbij wordt geëvacueerd, zullen we daar als Turkije niet naar binnen gaan. Onze Arabische broeders, de echte eigenaars, de stammen ... zullen daar terugkeren. Onze aanpak is om hun terugkeer en veiligheid daar te verzekeren,” zei hij gisteren.

