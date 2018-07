De Lijkwade van Turijn: heilige relikwie of meesterlijke vervalsing? Arne Adriaenssens

18 juli 2018

13u57 0 Volgens een nieuwe studie zou de Lijkwade van Turijn niet authentiek zijn. Volgens hen is het afgebeelde silhouet niet van een liggende man. Het is het zoveelste onderzoek dat de echtheid van het relikwie in twijfel trekt.

Al sinds zijn ontdekking is de Lijkwade van Turijn het onderwerp van menige discussie. Waar velen geloven dat Jezus na zijn kruisiging in het bewuste kleed gewikkeld werd, is het voor anderen slechts een oude lap stof met een afbeelding van de Messias.

In een nieuw onderzoek van de universiteit van Florida gingen forensische experts de afgebeelde houding van de profeet onder de luk nemen. Aan de hand van een paspop en een echt persoon ontdekten ze dat dit waarschijnlijk geen afdruk van een dode man is, maar net van een bewegend individu. Het zou onmogelijk zijn om deze imprint in één keer te maken. Waarschijnlijker is het dat de persoon in meerdere posities op het doek lag.

‘Maar’ 700 jaar oud

Het is niet de eerste keer dat de wetenschap het relikwie van zijn troon stoot. In 1988 plukte het Vaticaan drie vezels uit het iconische artefact. Die stuurden ze naar universiteiten in Oxford, Arizona en Zurich. Alle drie de universiteiten trachtten onafhankelijk van elkaar de ouderdom van het laken te bepalen aan de hand van koolstof 14-datering. De drie resultaten varieerden van het jaar 1260 tot 1390. Dat is ook het moment dat het doek voor het eerst opdook. De dood van Jezus zelf vond naar schatting in het jaar 33 plaats.

Volgens voorstanders is die datering te wijten aan een laagje bioplastic dat er doorheen de jaren op kwam te liggen. Als een voorwerp veel aangeraakt wordt kan er langzaam een flinterdunne film over komen te liggen. Bij koolstofdatering kan het dus voorvallen dat men zonder het te weten deze laag dateert.

Bloedgroep AB

Ook de bloedvlekken op het laken werden al regelmatig onder de loep genomen. Toch raken wetenschappers het maar niet eens met elkaar. Waar het volgens de één slechts een mengeling van rode oker en verf is, gaat volgens andere onderzoekers weldegelijk om echt bloed. Volgens hun onderzoek zou 'het bloed van de messias' zeker van een mens afkomstig zijn en bloedgroep AB hebben.

Spijkers door de polsen

Ook de posities van de wonden spreken in het voordeel van de lijkwade. Minstens één van de ‘handwonden’ bevindt zich op het kleed ter hoogte van de pols. Het evangelie pleit echter overal dat de spijkers door de handpalm werden geslagen.

Pas lang na de middeleeuwen ontdekte men dat als je iemand kruisigt met spijkers door zijn handen, de hand verder gaat doorscheuren. De hand zou het gewicht van een menselijk lichaam namelijk niet kunnen dragen. Daarom kruisigden de Romeinen steeds via de polsen.

Dat dit correct op het gewaad is afgebeeld zonder dat men in de middeleeuwen over die kennis beschikte, is voor ‘believers’ het absolute bewijs van authenticiteit. Ongelovige thomassen wijten de overeenkomst aan stom geluk.