De leiders van Noord- en Zuid-Korea ontmoeten elkaar op 27 april KVE

29 maart 2018

08u04

Bron: Belga 0 De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoeten elkaar op 27 april voor een top tussen beide landen, de derde keer ooit dat leiders van beide Korea's elkaar ontmoeten. Dat meldt het nieuwsagentschap Bloomberg, op gezag van een functionaris bij het Zuid-Koreaanse ministerie voor Eenmaking.

Functionarissen van beide landen zullen elkaar al op 4 april ontmoeten om over details van de top te spreken, zoals de veiligheid. Eerder op donderdag vond al een ontmoeting plaats tussen vertegenwoordigers van beide Korea's in het grensdorp Panmunjeom, om de top voor te bereiden. Daar raakten ze het eens over de datum.

De ontmoeting tussen beide Koreaanse leiders zal eveneens plaatsvinden in dat grensdorp, in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. De Zuid-Koreaanse president wil het hebben over de verbetering van de bilaterale betrekkingen en de afbouw van het Noord-Koreaanse kernprogramma.

De top komt er nu Noord-Korea zich meer en meer bereid lijkt te tonen te praten over zijn nucleaire en rakettenprogramma, na meer dan een jaar van spanningen. Sinds het einde van de Koreaanse oorlog (1950-53) waren er slechts twee inter-Koreaanse toppen: in 2000 en in 2007.

De ontmoeting in het grensdorp vond plaats een dag nadat China een geheim en "onofficieel" bezoek van de Noord-Koreaanse leider aan Peking had bekendgemaakt. Volgens China zei Kim Jong-un aan de Chinese president Xi Jinping dat Noord-Korea "geëngageerd is voor denuclearisatie".

Kim Jong-un ontmoet naar verwachting ook de Amerikaanse president Donald Trump voor het einde van mei. De Amerikaanse president zei woensdag optimistisch te zijn over de denuclearisatie op het Koreaanse schiereiland. Japan liet eveneens weten dat het een top met Pyongyang in Noord-Korea wil houden.