De leeuwenindustrie: elk jaar worden 12.000 leeuwen gefokt en afgemaakt om hun botten in Chinese medicijnen te gebruiken

15 juni 2020

17u24

Bron: The Telegraph 0 Jaarlijks worden maar liefst 12.000 in gevangenschap gefokte leeuwen in Zuid-Afrika afgemaakt. Hun botten worden gebruikt in traditionele Aziatische medicijnen. Dat blijkt uit een reeks onthullingen van de Britse auteur Michael Ashcroft. De banden van Zuid-Afrikaanse fokkers met internationale misdaadgroeperingen en de nonchalante aanpak van de autoriteiten is een groeiend probleem, zo benadrukt hij.

In zijn nieuwste boek ‘Unfair Game: An exposé of South Africa’s captive-bred lion industry’ legt Ashcroft de leeuwenindustrie bloot. Het dierenleed achter deze handel is schrijnend. Pasgeboren leeuwen worden na amper een paar dagen bij hun moeder weggenomen. Doordat de jonge dieren niet langer moedermelk te drinken krijgen, verzwakt hun immuunsysteem aanzienlijk. Ze groeien op in veel te kleine kooien en krijgen amper genoeg te eten.

Tijdens hun erbarmelijke leven moeten de dieren vooral toeristen vermaken. De welpjes die opgroeien op de ‘leeuwenboerderijen’ in Zuid-Afrika worden voortdurend geknuffeld door de bezoekers. Ook kunnen toeristen wandelen met de jonge dieren. Wanneer de welpjes te groot zijn om mee te wandelen, mogen ze nog amper hun kooi uit.

Eens de mannetjes een volle bos manen hebben gekregen, worden ze naar een ‘game farm’ gebracht. Daar worden ze afgemaakt door trofeejagers die van overal ter wereld komen. Trofeejagers betalen grof geld om de leeuwen af te knallen. De dieren, die semi-tam en vaak sterk verzwakt zijn, worden opgejaagd en uiteindelijk neergeschoten in een kleinschalig gebied waaruit ze onmogelijk kunnen ontsnappen.

Medicijnen

Vervolgens worden de botten van de afgemaakte leeuwen naar Azië vervoerd. Vooral in China en Vietnam zijn leeuwenbotten erg gewild. De resten van de botten worden er verwerkt tot medicijnen in de overtuiging dat ze ziektes zoals artritis genezen of, nog absurder, dienen als afrodisiacum. Producten waarvan wordt beweerd dat ze botten van leeuwen bevatten, kosten vaak honderden euro’s. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat deze producten van grote katachtigen enig medisch voordeel bieden. Van de botten worden overigens niet enkel pillen gemaakt, maar ook cake en wijn.

Het karkas van een leeuw zou een waarde van omstreeks 5.900 dollar (omgerekend zo’n 5.243 euro) hebben, zo staat in het boek van Ashcroft te lezen. Elk jaar zijn ongeveer 12.000 leeuwen het slachtoffer van deze malafide praktijken.

Crisis volksgezondheid

In zijn boek brengt Ashcroft nog meer verbazingwekkende feiten aan het licht. Verschillende wetenschappers zijn ervan overtuigd dat er een nieuw gezondheidscrisis op komst is. Door de ongebreidelde consumptie van leeuwenbotten kunnen mensen ernstig ziek worden en zelfs sterven, zo waarschuwt professor Peter Caldwell. De dieren worden immers grootgebracht in onhygiënische omstandigheden. Botulisme, een infectieziekte die het zenuwstelsel aantast, komt vaak voor bij gefokte leeuwen door de slechte hygiëne en kan overgedragen worden op de mens.

Professor Paul van Helden van de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Adfrika, een autoriteit op het gebied van tbc bij dieren, wijst eveneens op de ernst van de zaak. Hij bevestigt dat leeuwen ook na hun dood tbc aan mensen kunnen doorgeven. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie stierven 1,5 miljoen mensen aan tuberculose in 2018. Een cijfer dat alleen nog maar kan toenemen als mensen de zogenaamde traditionele medicijnen met leeuwenbotten blijven consumeren.

“Stevenen we met gesloten ogen af op een nieuwe grote crisis met de leeuwenindustrie als kern? Ik ben bang van wel”, schrijft Ashcroft. “Het kan gaan om een ziekte die we al kennen, of een nieuwe angstaanjagende ziekte, zoals Covid-19 er één is.”