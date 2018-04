De laatste Castro verdwijnt uit de regering: wat is de erfenis van Raúl?

Cuba gaat drie stappen vooruit, twee stappen terug



Marjolein van de Water

18 april 2018

14u59

Bron: de Volkskrant

0

Het is vandaag de laatste dag dat Raúl Castro (86) president is van Cuba. Uiterlijk morgen treedt zijn opvolger aan, die nog door het parlement moet worden gekozen. Nadat Raúl in 2006 het stokje overnam van zijn broer Fidel, heeft hij de deur naar de 21e eeuw van het slot gehaald. Die opent zich nu tergend langzaam, en met piepende scharnieren.